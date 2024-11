Successo Straordinario per il 44° Salone Nazionale del Tartufo Bianco a Città di Castello

Successo Straordinario – La 44ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato a Città di Castello ha registrato un successo straordinario, attirando oltre 50mila visitatori in tre giorni di eventi, dal 31 ottobre al 3 novembre. La manifestazione ha unito tradizione, innovazione e cultura, offrendo una vetrina eccezionale per il tartufo bianco pregiato e il territorio.

L’edizione 2024 ha visto un afflusso eccezionale di visitatori, sia locali che turisti, che hanno apprezzato la qualità del prodotto e hanno vissuto un’esperienza unica di gusto. Gli organizzatori, il Comune di Città di Castello e l’Associazione Ente Fiera Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, supportati dal Gal Alta Umbria e dalla Regione Umbria, hanno raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.

Programma e Attività:

Degustazioni

Showcooking

Incontri culturali

Laboratori tematici

Spettacoli per tutte le età

Eventi più Apprezzati:

Il tour in elicottero è stato uno degli eventi più apprezzati, permettendo ai partecipanti di ammirare dall’alto le bellezze di Cascia, Roccaporena e dello Scoglio di Santa Rita, offrendo una prospettiva unica sui luoghi simbolo del territorio.

Il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di vedere come la Mostra Mercato dello Zafferano cresca ogni anno. È una vetrina per il nostro prodotto principe e per tutto il paniere alimentare del nostro territorio, nonché un’occasione per rilanciare il patrimonio culturale e naturalistico che rende Cascia così speciale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e a tutti i visitatori che ci hanno onorato della loro presenza.”

Dichiarazioni delle Autorità:

Il vicesindaco e assessore al turismo, Marco Emili, ha sottolineato l’importanza del turismo esperienziale e di un’offerta integrata che unisce enogastronomia, cultura e bellezza naturale. “Con la DMO (Destination Management Organization) continueremo a lavorare per creare nuove esperienze coinvolgenti. Stiamo già lavorando per le iniziative natalizie, il Christmas Wonder Village, al via dal 7 dicembre.”

Prossima Edizione:

L’appuntamento è fissato per il 2025 con la 24ª Mostra Mercato dello Zafferano, che si preannuncia ancora più ricca di novità e iniziative per valorizzare il territorio e l’autenticità di Cascia. Un evento che continua a crescere e a richiamare sempre più visitatori, confermandosi come un’importante occasione per promuovere le eccellenze locali e il turismo.

I rappresentanti dell’Associazione Ente Fiera Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, Lazzaro Bogliari e Andrea Castellani, hanno espresso soddisfazione per la riuscita dell’evento, che ha raggiunto i canali di informazione nazionali e ha coinvolto giornalisti specializzati in un press tour dedicato.