Successo per lo spettacolo “Insieme” agli Illuminati di Castello danza

“L’iniziativa di Castello Danza esprime l’unità di intenti e la condivisione che sono valori fondamentali nella difficile fase della pandemia che stiamo vivendo e abbiamo ritenuto doveroso che questo spettacolo potesse andare in scena, nel rispetto di tutte le prescrizioni, perché rappresenta un messaggio di fiducia nel fatto che la vita possa continuare al di là del Covid-19”. E’ così che il sindaco Luciano Bacchetta, alla presenza del vice sindaco Luca Secondi e degli assessori Luciana Bassini, Rossella Cestini, Vincenzo Tofanelli, ha salutato dal palco l’evento proposto ieri sera al Teatro comunale degli Illuminati dalla neonata Associazione Castello Danza, che per la prima volta ha raccolto sei scuole del territorio (Academy Ballet, Diamante Danza, Duse Art, Scuola Danza Lama, Studio Danza Giubilei, Zona 10 Danza) in un progetto finalizzato all’alta formazione coreutica.

Con il simbolico titolo “Insieme”, grazie alla regia di Lucia Zappalorto e alla partecipazione dell’attore Luca Pasqui danza e arte teatrale si sono fuse nelle sei coreografie inedite eseguite alla perfezione dai giovanissimi allievi protagonisti dell’evento, patrocinato dal Comune con il supporto del gestore del teatro Sogepu. Gli spettatori, che hanno riempito l’intera capienza della struttura resa possibile dalle restrizioni a tutela della salute pubblica, hanno potuto ammirare un’esibizione davvero di alto livello, che ha offerto una testimonianza significativa del grande lavoro di perfezionamento curato dalle scuole coinvolte nel progetto.

“Il teatro è vita e la vita è il teatro: questa serata, con uno spettacolo di una simile qualità, è stata un miracolo”, hanno commentato tra scroscianti applausi Anbeta Toromani e Alessandro Macario al microfono del presentatore della serata Stefano Rossi, nel ringraziare Castello Danza e il pubblico presente. L’etoile di origini albanesi, tra le interpreti più acclamate della scena nazionale e internazionale, insieme al compagno nella vita e nella professione, primo ballerino ospite del Teatro San Carlo di Napoli, hanno regalato un’interpretazione magnifica, con i passi a due nei quali hanno mostrato il talento e lo straordinario livello di perfezionamento che ne fa una coppia acclamatissima, ma anche la profonda carica emotiva di un sodalizio sentimentale consolidato.

Come congiunti Anbeta e Alessandro sono stati gli unici a potersi esibire nelle prese a terra e in aria tipiche del passo a due, con il contatto fisico al quale, per rispettare le disposizioni sulle distanze interpersonali imposte dal contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, hanno rinunciato i ballerini, che hanno portato in scena coreografie a prova di Covid-19. “Tornare a danzare a teatro, riportare i nostri allievi e il pubblico a condividere questa passione è stata una grande soddisfazione, una gioia profonda”, ha commentato la presidente di Castello Danza Maria Cristina Goracci, che si è unita alle altre componenti dell’associazione nell’auspicio di poter continuare l’attività nelle rispettive scuole e di poter tornare di nuovo sul palco del Teatro degli Illuminati.