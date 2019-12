Straripa il Fiume Tevere tra Calzolaro e Trestina, primi danni

Tevere in piena tra Ponte Pattoli e Casa del Diavolo alle porte di Perugia. Il fiume della Capitale, tra Calzolaro e Trestina, è straripato e l’acqua ha invaso la campagna circostante. Si cominciano a contare i primi danni. A Ponte Pattoli, dalle immagini si vede chiaramente, che l’acqua si trova al limite con la terra ferma. Le previsioni del tempo dicono che piogge e temporali andranno a diminuire già da stasera, e domani l’allerta dovrebbe cessare. Il centro funzionale della Protezione civile della regione Umbria per oggi aveva emesso bollettino di criticità arancione, con rischio idraulico, idrogeologico, vento e temporali. Per domani, invece, sarà giallo con rischio idraulico e vento ma cesseranno i temporali.