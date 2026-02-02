Intervento complesso dei Vigili del Fuoco: il cane era bloccato a otto metri di profondità

Un intervento di soccorso tecnico tra i più complessi degli ultimi anni si è concluso con un lieto fine alle prime luci dell’alba di oggi a Umbertide, dove un segugio maremmano è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato per oltre 40 ore in una tana di istrice.

L’allarme e la corsa contro il tempo

L’allarme è scattato alle 14:54 del 31 gennaio 2026, quando è stato segnalato che il cane, impegnato in una battuta di caccia nella zona di Polgeto, si era infilato in una tana spingendosi troppo in profondità. L’animale era rimasto bloccato in un cunicolo stretto, a circa otto metri sotto il piano di campagna, impossibilitato a muoversi o a risalire.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Città di Castello, che ha subito valutato la complessità dell’operazione: la profondità e la conformazione del terreno rendevano impossibile un recupero manuale.

Scavi meccanici e monitoraggio continuo

Per raggiungere il punto esatto in cui il segugio era incastrato, è stato necessario l’impiego di escavatori, con un lavoro estremamente delicato di rimozione progressiva del terreno. Durante tutte le fasi, le condizioni dell’animale sono state monitorate tramite una telecamera da ricerca, che ha permesso di verificare lo stato del cane e i livelli di ossigeno nella cavità.

Un intervento lungo, complesso e condotto con la massima cautela per evitare crolli o ulteriori rischi.

Il salvataggio all’alba

Dopo oltre 40 ore di lavoro ininterrotto, alle 07:00 del 2 febbraio, i Vigili del Fuoco sono finalmente riusciti a raggiungere il cane e a estrarlo vivo. Il segugio, provato ma in buone condizioni generali, è stato subito riconsegnato ai proprietari.

Un’operazione che testimonia ancora una volta la professionalità, la tenacia e la capacità tecnica dei Vigili del Fuoco, capaci di portare a termine un salvataggio complesso e delicatissimo.