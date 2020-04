Strada provinciale anche sulla Apecchiese Covid19 controlli della Polizia

Covid19 – controlli della Polizia provinciale sulle strade di collegamento con altre Regioni compresa la SR 257 “Apecchiese”

Previste operazioni durante le festività pasquali

Proseguono le operazioni di controllo legate al Covid-19, da parte della Polizia provinciale con particolare attenzione alle strade di proprietà dell’Ente che come la SR “257” Apecchiese collegano l’Umbria ad altre Regioni.

“Fa parte – spiegano il presidente Luciano Bacchetta e la Consigliera provinciale Letizia Michelini – del Piano per l’Ordine e la Sicurezza messo in campo dalla Prefettura di Perugia e al quale partecipa anche la Provincia. Si coglie l’occasione per ringraziare il Prefetto Claudio Sgaraglia, la Questura, tutte le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la Protezione Civile per la risolutezza e fermezza con la quale sono state messe in campo le procedure di protezione dalla diffusione del virus.

Operazioni che saranno intensificate anche da parte della Polizia provinciale in coincidenza delle festività pasquali che punterà la propria attenzione alle località notoriamente frequentate da sempre, in particolare in questi periodi di festività, per scampagnate e pic-nic. Si coglie l’occasione – concludono Bacchetta e Michelini – per invitare la popolazione a rispettare le disposizioni vigenti nella consapevolezza che questo sacrificio renderà più vicino il ritorno alla normalità”.

Presidente e consigliere infine ringraziano “tutti componenti del Corpo della Polizia Provinciale impegnati a dare supporto e sinergia alle forze dell’ordine per i controlli previsti dalle normative legate al Covid-19 e gli agenti e personale della provincia dell’area Viabilità sempre pronti ad intervenire in casi di necessità o emergenze connesse al proprio settore di competenza”.