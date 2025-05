“Sto coi Frati e Zappo l’Orto” a Umbertide dal 9 al 11 maggio

Un evento dedicato a natura, animali e sostenibilità

Dal 9 all’11 maggio 2025, la città di Umbertide ospita la terza edizione dell’evento “Sto coi frati e zappo l’orto. Un cantico alla vita”, organizzato dalla parrocchia di Santa Maria della Pietà, in collaborazione con i frati minori. Questa edizione si inserisce nelle celebrazioni per l’ottocentenario del “Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi e si distingue per l’intento di promuovere un ritorno alla natura, alla spiritualità e a una maggiore consapevolezza ambientale.

Il programma delle tre giornate prevede una serie di attività rivolte a un pubblico di tutte le età, con esperienze pratiche, conferenze e laboratori didattici. Al centro dell’iniziativa c’è un omaggio al “Cantico delle Creature”, che sarà esplorato sia dal punto di vista storico che musicale, con la partecipazione di Frate Alessandro, noto come “la voce di Assisi”. La sua performance offrirà ai partecipanti un momento di riflessione profonda sulla connessione tra l’uomo, la natura e la spiritualità.

In particolare, l’evento si concentrerà su temi come la fitoterapia, con laboratori che esploreranno le potenzialità delle piante per il benessere di tutte le creature viventi, e l’importanza di un rapporto armonioso con il mondo animale. Le attività coinvolgeranno anche esperti nel settore della sostenibilità, con focus sulle comunità energetiche e le soluzioni innovative per una gestione responsabile delle risorse.

Alcuni degli appuntamenti più attesi saranno la falconeria, il carosello con i cavalli e l’introduzione all’agility dog, attività in cui i partecipanti potranno interagire con i propri animali. Inoltre, l’evento ospiterà una mostra d’arte dal titolo “San Francesco – Un cantico alla vita”, che vedrà la partecipazione di artisti locali e delle scuole del territorio. Il progetto intende sensibilizzare la comunità sul valore della vita, della cura dell’ambiente e dell’inclusione sociale.

L’iniziativa si concluderà con un concerto dedicato agli animali, che avrà luogo alla fine della manifestazione, durante il quale i partecipanti potranno vivere l’esperienza musicale insieme ai loro amici a quattro zampe. Questo momento simbolico rafforzerà il messaggio di amore e rispetto per tutte le forme di vita, cuore pulsante dell’intero evento.

Inoltre, gli organizzatori hanno previsto un’area ristoro, stand tematici e numerosi laboratori pratici, rendendo l’appuntamento una vera e propria festa della sostenibilità. L’evento si propone di sensibilizzare la cittadinanza, le famiglie, le scuole e le associazioni sul rispetto per l’ambiente e la necessità di sviluppare un modello di vita più rispettoso e consapevole. I fondi raccolti durante l’evento saranno destinati al progetto “Il Giardino di San Francesco”, un’iniziativa che promuove la cura dell’ambiente e il supporto a progetti di solidarietà.

Il Sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha sottolineato l’importanza di eventi come questo per la città: “Questa manifestazione rappresenta un esempio di come spiritualità e cultura possano unirsi per creare un impatto positivo sulla comunità. Siamo grati alla parrocchia di Santa Maria della Pietà e ai frati minori per il loro impegno nella realizzazione di un evento che rappresenta un punto di riferimento a livello locale e regionale.”

Il Vicesindaco con delega alla Cultura, Annalisa Mierla, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di sostenere questa iniziativa che coinvolge attivamente le scuole, le famiglie e tutte le realtà del territorio. L’evento è un’opportunità unica per educare i giovani e le famiglie ai temi del rispetto per la natura, l’ecologia e la sostenibilità, valori fondamentali per il nostro futuro.”

La manifestazione, che si svolgerà nel centro di Umbertide, sarà un’occasione per riscoprire la bellezza della natura e dei legami che uniscono l’uomo agli altri esseri viventi. Ogni giornata dell’evento sarà caratterizzata da attività e momenti di riflessione, in un clima di serenità e partecipazione attiva. Il programma completo sarà consultabile tramite la locandina ufficiale dell’evento, mentre la comunità locale si prepara a vivere tre giorni di cultura, spiritualità e consapevolezza.

L’appuntamento con “Sto coi frati e zappo l’orto” rappresenta dunque un’opportunità unica per riscoprire il valore di una vita in armonia con la natura, un invito a riflettere sulla nostra relazione con gli altri esseri viventi e sul nostro impegno per la sostenibilità.