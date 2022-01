Sogepu, in occasione dell'Epifania cambia servizio raccolta “porta a porta”

Chiama o scrivi in redazione

Sogepu, in occasione dell’Epifania cambia il servizio di raccolta “porta a porta”

Le variazioni riguarderanno i comuni di Città di Castello, San Giustino, Montone e Pietralunga

occasione della festa dell’Epifania Sogepu ha concordato con gli assessorati all’Ambiente dei Comuni di Città di Castello, San Giustino, Montone e Pietralunga di posticipare i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” di giovedì 6 gennaio.

Da Ufficio Comunicazione SOGEPU

A Città di Castello, slitteranno a lunedì 10 gennaio la raccolta del rifiuto non recuperabile nel centro storico e il ritiro dell’umido-organico nella zona nord (Titta, Badiali, Cerbara, Giove, Piosina e Lerchi), nella zona rossa (Quartiere Ecologico, Riosecco, Zona “Polizia Stradale”, Graticole e Salaiolo), nella zona gialla (La Tina, Madonna del Latte, Montedoro, Meltina, Rignaldello, Pesci d’Oro, Casella) e nella zona area vasta 1 (Bivio Canoscio, Bivio Lugnano, Badia Petroia, Ronti, Morra e Volterrano).

A San Giustino il ritiro dell’umido-organico sarà posticipato a sabato 8 gennaio per le utenze non domestiche e a lunedì 10 gennaio per le utenze domestiche.

A lunedì 10 gennaio sarà rinviata la raccolta dell’umido-organico anche nel centro storico di Pietralunga e a Montone, sia per le utenze del centro storico che dell’area vasta.

Per ogni informazione in merito allo svolgimento dei servizi è a disposizione il numero verde di Sogepu 800.132152.