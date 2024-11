Sogepu, futuro lavoratori garantito: azioni per tutela e sviluppo

Il futuro di Sogepu e dei suoi lavoratori non è in pericolo, e sono state adottate tutte le misure necessarie per proteggere il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria, affidato a Sogeco per i prossimi 15 anni. È quanto emerso dal consiglio comunale aperto svoltosi ieri a Città di Castello, dove la discussione si è concentrata sulla gestione dell’azienda, tralasciando le recenti vicende giudiziarie che coinvolgono Sogeco.

Durante la riunione, il sindaco Luca Secondi, l’ex primo cittadino Luciano Bacchetta, e i consiglieri di maggioranza hanno ribadito la legittimità delle scelte politiche relative a Sogepu e al concorso Auri per la gestione dei rifiuti, confermando che non ci sono rischi per i dipendenti. È stata inoltre sottolineata l’importanza della stabilizzazione degli addetti interinali e il valore positivo dei bilanci aziendali, che hanno sempre chiuso in utile negli ultimi dieci anni. La maggioranza ha evidenziato come l’azienda abbia investito significativamente nella realizzazione di impianti che hanno giovato all’intero sistema regionale dei rifiuti, beneficiando così tutta la comunità umbra.

La minoranza, rappresentata dai consiglieri di opposizione, ha invece sollevato preoccupazioni riguardo alle difficoltà gestionali di Sogepu, derivanti, secondo loro, dalle scelte politiche che hanno influenzato la gestione, come la nomina dell’amministratore unico e l’erogazione di contributi. Inoltre, è stato espresso scetticismo riguardo alla ripartizione delle quote di Sogeco, che ha favorito il privato, e alla situazione critica della discarica di Belladanza, ormai quasi satura. Nonostante le critiche, il presidente di Sogepu, Vittorio Betti, ha rassicurato tutti, confermando che l’appalto per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria non è in pericolo, neanche a causa delle vicende giudiziarie legate a Sogeco e alla richiesta di annullamento della gara da parte della seconda classificata Diodoro Ecologia. Betti ha illustrato le misure di “self-cleaning” adottate dalla società di scopo per rafforzare la sua credibilità, tra cui il cambio di vertici, e ha rassicurato che il contratto per la gestione dei rifiuti non è a rischio.

Anche i presidenti degli organi di controllo di Sogepu, Claudia Papini (Organismo di Vigilanza) e Micaela Fiorucci (Collegio Sindacale), hanno confermato l’assoluta regolarità delle operazioni aziendali, esibendo atti pubblici a dimostrazione della correttezza del loro operato. Gli amministratori dei Comuni soci di Sogepu, tra cui il sindaco di Citerna, Enea Paladino, e il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, hanno ribadito la correttezza della gestione aziendale e sottolineato l’importanza di mantenere separati i temi relativi alla gestione operativa di Sogepu da quelli riguardanti le vicende giudiziarie in corso. Entrambi i sindaci hanno richiesto una maggiore chiarezza nella gestione futura dell’appalto per la gestione dei rifiuti e l’adozione di misure per garantire la piena consapevolezza dei soci sui processi aziendali, auspicando che i costi per la collettività possano diminuire con l’attuazione del Piano regionale dei rifiuti.

Nel corso della discussione, è emerso anche il punto di vista della Rappresentanza Sindacale Aziendale di Sogepu, che ha evidenziato le preoccupazioni relative all’esposizione finanziaria dell’azienda, mai registrata prima, e alla necessità di rinnovare un parco mezzi ormai obsoleto. La difficoltà operativa dei lavoratori è stata al centro degli interventi sindacali, che hanno richiesto maggiori investimenti per migliorare la qualità dei servizi e superare le difficoltà legate a un parco mezzi inefficiente. I sindacati hanno anche sollevato preoccupazioni per l’intensivo conferimento di rifiuti presso la discarica di Belladanza, che potrebbe rivelarsi insostenibile nel lungo termine. La speranza espressa è che l’aggiudicazione della gara Auri porti finalmente i benefici sperati per i lavoratori e per l’azienda.

Il dibattito si è aperto con un intervento di Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica), che ha accusato Sogepu di essere stato un sistema clientelare, frutto di decisioni politiche che risalirebbero all’era dell’ex amministratore unico. Nonostante le sue critiche, ha riconosciuto il lavoro svolto dal nuovo consiglio di amministrazione e ha difeso l’operato dell’Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale, che, a suo avviso, hanno agito correttamente nell’affrontare le problematiche sollevate dall’indagine giudiziaria. Lignani Marchesani ha, però, sottolineato l’inopportunità di attribuire al privato la maggioranza azionaria di Sogeco, esprimendo preoccupazione per i possibili effetti di tale scelta sul futuro della società e dei suoi lavoratori.

La discussione ha messo in evidenza il profondo impegno di tutti gli amministratori locali, che hanno sottolineato l’importanza di Sogepu per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria e per il futuro della comunità, ribadendo l’importanza di azioni politiche chiare per garantire la continuità dei servizi e la protezione dei lavoratori. Le rassicurazioni sulla solidità economica dell’azienda e sulle misure adottate per mettere in sicurezza l’appalto sono state seguite con attenzione dalle forze sindacali, che attendono i risultati concreti delle politiche future.

Sogepu, pertanto, appare in una fase cruciale della sua gestione, con la comunità locale che continua a monitorare attentamente gli sviluppi, soprattutto in relazione alla gestione dei rifiuti e alla stabilità dei posti di lavoro, con la speranza che le azioni intraprese dal consiglio di amministrazione possano garantire la solidità dell’azienda anche in vista delle sfide future.