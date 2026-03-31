Soccorso, cambio al vertice per i Vigili del Fuoco tifernati

Il nuovo capo reparto Lucio Luchetti guida Città di Castello

Città di Castello – 31 – 03- 2026 – Città di Castello saluta oggi un pilastro fondamentale della propria sicurezza territoriale, Gian Paolo Ciuchi, figura storica del distaccamento locale dei Vigili del Fuoco, conclude il suo lungo percorso operativo per raggiunti limiti di età. Il sindaco Luca Secondi ha accolto il sottufficiale uscente presso la residenza municipale per un tributo formale, sottolineando il legame indissolubile tra il corpo nazionale e la cittadinanza. Insieme a lui era presente Lucio Luchetti, il capo reparto che da domani, mercoledì primo aprile, assumerà la guida della caserma tifernate garantendo la continuità del comando.

Una vita dedicata alla protezione dei cittadini

La parabola professionale di Ciuchi inizia lontano nel tempo, precisamente nel 1985, quando varca la soglia della caserma di Corso Cavour come giovane ausiliario di leva. Da quel primo contatto con la divisa, la sua ascesa è stata costante e segnata da una dedizione assoluta. Il passaggio al ruolo permanente avviene nel novembre del 1993, con una prima assegnazione strategica presso il comando provinciale di Milano. Dopo tre anni di intensa attività nel capoluogo lombardo, ottiene il trasferimento a Perugia, tornando così a servire la propria terra d’origine con un bagaglio di esperienza già significativo. Nel corso dei decenni, il capo reparto uscente ha saputo evolvere le proprie mansioni seguendo le trasformazioni tecnologiche del soccorso pubblico. La nomina a capo squadra nel 2007 e la successiva promozione a capo reparto nel 2018 testimoniano una crescita costante. Oltre alle doti di coordinamento, Ciuchi si è distinto come esperto autista e specialista nel nucleo NBCR regionale, l’unità d’élite preposta alla gestione di emergenze nucleari, biologiche e chimiche. Questa preparazione tecnica d’eccellenza è stata costantemente riversata nella formazione del personale operativo del distaccamento di Città di Castello.

Il legame profondo con le tradizioni locali

Il sindaco Secondi, durante l’incontro istituzionale, ha rimarcato come i Vigili del Fuoco rappresentino molto più di un semplice ente di emergenza sono un simbolo della comunità. Il loro intervento non si limita infatti alle situazioni critiche, ma si estende ai momenti di festa più cari alla popolazione. Dalla discesa della Befana dalla torre civica fino al dispiegamento del tricolore durante la Festa della Repubblica, la presenza della divisa è sinonimo di appartenenza. Questo spirito di servizio, unito a una costante disponibilità verso l’amministrazione comunale, ha reso Ciuchi un interlocutore privilegiato per tutte le autorità del comprensorio.

Il nuovo corso sotto la guida di Luchetti

L’avvicendamento odierno segna l’inizio di una nuova fase per il soccorso tecnico urgente nell’Alto Tevere. Lucio Luchetti eredita una struttura efficiente e un gruppo di lavoro affiatato, pronto a rispondere alle sfide di un territorio vasto e complesso.

Il primo cittadino ha espresso i migliori auguri al nuovo comandante, confermando la volontà di proseguire nel solco della massima collaborazione istituzionale. Al termine della cerimonia, a Ciuchi è stata consegnata una moneta commemorativa raffigurante lo stemma della baronia di Monte Ruperto, un omaggio simbolico per chi ha vigilato per anni sulla serenità di ogni singolo abitante.