"Sissi l'imperatrice" debutta in anteprima a Città di Castello

“Sissi l’imperatrice” debutta in anteprima nazionale a Città di Castello

“Sissi l’imperatrice” – Il Teatro degli Illuminati di Città di Castello si prepara ad accogliere la seconda anteprima nazionale della sua Stagione di prosa e danza. Dopo il successo di “Fu Mattia Pascal”, il sipario si alzerà su “Sissi l’imperatrice”, spettacolo che debutterà in prima nazionale sabato 22 febbraio 2025, alle ore 20.45, con replica domenica 23 febbraio alle ore 17.00.

“Il Teatro degli Illuminati quest’anno ha offerto una stagione di grande qualità con due anteprime nazionali su otto spettacoli, grazie alla proficua collaborazione con il TSU”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, che ha incontrato la compagnia dello spettacolo insieme alla stampa locale.

Sul palco del teatro tifernate, il regista Roberto Cavosi, la protagonista Federica Luna Vincenti e gli altri attori, Ira Nohemi Fronten, Claudia A. Marsicano, Miana Merisi e Milutin Dapcevic, hanno condiviso con il pubblico e la stampa l’emozione e l’attesa per questo debutto.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento della stagione, che sta registrando tutti sold-out – ha proseguito Botteghi – e per far fronte alla richiesta, abbiamo introdotto, come in questo caso, la replica per gli appuntamenti di maggiore richiamo. Questa seconda anteprima conferma come, pur mantenendo un cartellone godibile, abbiamo lavorato per elevare la qualità con debutti nazionali, mettendo a disposizione non solo dei tifernati, ma del circuito umbro del TSU e in questo caso della platea nazionale, uno spettacolo atteso dalla critica e dal pubblico”.

“Sissi l’imperatrice” è un viaggio nella vita di una delle donne più famose di tutti i tempi, l’imperatrice Elisabetta d’Austria, conosciuta come la principessa Sissi. La sua storia, fatta di fasti e drammi, è il racconto di una donna indipendente, in contrasto con le convenzioni della sua epoca, che ha saputo incarnare la lotta per l’emancipazione femminile.

Lo spettacolo si articola in vari quadri, ognuno dei quali esplora un aspetto del carattere e del pensiero di Sissi: dalla filosofia al sesso, dalla politica all’arte. Una figura complessa e affascinante, capace di sfidare le regole e di vivere la sua vita in modo anticonformista.

“Portiamo in scena la Sissi dei suoi diari, una figura carismatica, ribelle, anticonformista, perennemente in lotta con se stessa e con la realtà che la circonda, imperatrice antimperialista, vicina alle masse operaie, alle minoranze etniche e contraria a ogni forma di sopraffazione e guerra”, ha detto il regista Roberto Cavosi.

Federica Luna Vincenti, nei panni di Sissi, offrirà al pubblico una interpretazione inedita e sorprendente, lontana dai cliché e dalle immagini patinate che ci sono state proposte negli anni. Una Sissi forte e fragile, passionale e tormentata, capace di incarnare le contraddizioni e le inquietudini del suo tempo.

“Il pubblico tifernate potrà vedere in anteprima una Sissi molto lontana dalla donna patinata che ci è stata raccontata e mostrata per anni”, ha anticipato l’attrice Federica Luna Vincenti. “In questo allestimento, che è unico e che definiamo un cabaret tragico, emerge il doloroso percorso esistenziale di una donna che ha vissuto una grandissima voragine di sofferenza con la perdita dei due figli e che conosceremo attraverso suoi profondi pensieri sulla filosofia e sulla politica”.

“Quando ho letto per la prima volta il testo di Cavosi – ha testimoniato Vincenti – mi sono immersa completamente nelle sue parole, che tracciano un percorso epico e shakespeariano, con monologhi molto lunghi sulla patria, sugli oppressi, sui perseguitati politici e le loro famiglie. Una versione teatrale che con grande modernità ci dice che non esiste alcuna patria se non la patria degli oppressi”.

“Sissi l’imperatrice” è uno spettacolo che promette di emozionare e di far riflettere, offrendo al pubblico una nuova chiave di lettura della storia e della figura di una donna che ha saputo lasciare un segno indelebile nella storia.

Informazioni e biglietti

È possibile prenotare i biglietti telefonicamente al botteghino telefonico regionale del Teatro Stabile dell’Umbria (075.57542222) fino a sabato, dalle 17.00 alle 20.00. A Città di Castello il botteghino del Teatro degli Illuminati in via dei Fucci, 14 (075.8555901) sarà aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 18.00. Acquisto online sul sito www.teatrostabile.umbria.it