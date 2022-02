Sicurezza nuova serie di controlli del territorio Polizia e Polizia Locale

Sicurezza, nuova serie di controlli del territorio congiunti della Polizia di Stato e della Polizia Locale

Controlli serrati congiunti da parte degli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale ieri sera in tutta l’area del capoluogo. A entrare in azione sono state quattro pattuglie della Polizia di Stato (tre provenienti da Perugia e una da Città di Castello) e una della Polizia Locale.

Fonte: Comune di Umbertide

A essere interessate dai fitto controlli sono state le aree città più sotto l’occhio attenzionato delle Forze dell’Ordine come il parco Ranieri, l’intera zona di piazza Michelangelo e quella specifica e nei dintorni della stazione ferroviaria.

I controlli congiunti fanno seguito a quelli già effettuati in precedenza negli scorsi giorni a Umbertide da parte anche degli altri Corpi delle Forze dell’Ordine, intensificati in seguito alla riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolta in Comune, presieduta dal Prefetto di Perugia Armando Gradone e richiesta dal sindaco Luca Carizia in seguito ad alcuni fatti di cronaca avvenuti in città.

“Questi controlli mirati a prevenire fenomeni come quelli che hanno scosso la nostra comunità sono un messaggio di vicinanza da parte delle altre istituzioni con cui il Comune collabora per garantire la massima sicurezza agli umbertidesi – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore alla Polizia Locale, Francesco Cenciarini – Un sentito ringraziamento va al Prefetto di Perugia, Armando Gradone per aver recepito le istanze del nostro territorio, al questore di Perugia Giuseppe Bellassai, al vicequestore aggiunto dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Città di Castello Michele Santoro per la sinergia messa in campo con il nostro Corpo di Polizia Locale. Insieme a loro ringraziamo i Carabinieri della Stazione di Umbertide per l’impegno e la dedizione nel contribuire quotidianamente alla sicurezza dei cittadini”.

Proseguono sindaco e assessore: “Sul fronte del Daspo Urbano con cui saranno prese misure drastiche per coloro che commetteranno reati nel nostro territorio comunale, l’elaborazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana è a buon punto e verrà presto portato prima nell’apposita commissione consiliare e successivamente verrà sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva”.

“Lo stesso percorso – aggiungono sindaco e assessore – riguarderà al cosiddetto Project Financing, che porterà al miglioramento e al cambiamento di tutte la lampadine dell’illuminazione pubblica con moderni sistemi a Led per aumentare la visibilità e la sicurezza”.

“Un grazie particolare – concludono sindaco e assessore – va al comandante della Polizia Locale, maggiore Gabriele Tacchia e a tutto il Corpo di Polizia Locale per il lavoro che stanno portando avanti, attraverso l’intensificazione del monitoraggio delle zone cittadine in cui hanno avuto luogo alcuni episodi anche attraverso la collaborazione con le altre Forze di Polizia, diffondendo un maggiore senso di sicurezza nella comunità”.