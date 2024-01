Servizio Civile Universale approvati i progetti della G.O. Bufalini

Possibilità a 122 volontari di svolgere il “servizio”

Per il Servizio Civile Universale sono stati approvati i cinque progetti presentati dalla Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini di Città di Castello che daranno la possibilità a 122 volontari di svolgere il “servizio” nei 40, fra enti e associazioni sociali, sportive, professionali e culturali in Umbria, Toscana e nelle Marche, che hanno aderito al “maxi-progetto”. La presentazione oggi, e le modalità di iscrizione (entro le ore 12 del 15 Febbraio) esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Oltre che nei comuni, nei centri di formazione professionale, i giovani aspiranti per un posto di servizio civile regolarmente retribuito potranno trovare una sede in una scuola calcio di Umbria, Marche e Toscana, in una associazione culturale, cooperative sociali fino a Tela Umbra.

Il progetto, davvero imponente nei numeri e nella proposta, (cultura, sport, educazione dei minori e animazione per gli anziani) è stato presentato questa mattina presso la sala multimediale della Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini agli enti di accoglienza. Il bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale alla presenza del direttore Unione Nazionale Servizio Civile, Giovanni Rende.

Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio ed è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

«La Scuola Bufalini, è un ente promotore dal 2019 – ricorda il presidente Giovanni Granci – e la nostra rete di enti che ospitano volontari nel tempo è cresciuta. Da quest’anno abbiamo oltrepassato i confini della nostra regione e coinvolto alcune sedi nelle Marche, in Toscana e quindi presentato i nostri progetti a livello nazionale, e questo è motivo di grande soddisfazione».

Alla presentazione del “bando” hanno partecipato gli Olp, i tutor, che accoglieranno i 122 volontari nei 40 enti che hanno dato la loro disponibilità per conoscere meglio i termini del bando stesso per la selezione dei candidati e conoscere meglio i 5 progetti approvati.

«Quest’anno sono stati approvati i 5 progetti presentati – dichiara con soddisfazione il direttore Marco Menichetti – e stiamo coinvolgendo tutti, dai comuni, alle scuole dell’infanzia fino alle società sportive. Per i giovani del territorio sarà possibile scegliere i diversi settori: cultura, sport, educazione dei minori e animazione per gli anziani. La nostra scuola è per questo a completo supporto dei giovani che avessero necessità di avere informazioni nella candidatura».

Inoltre presso la Scuola Bufalini sono stati attivati degli sportelli che saranno operativi fino alla scadenza del bando (15 febbraio alle ore 12).

Sportello telefonico: Dal Lunedì – Venerdì: 8.30 – 14.00 Tel: 075/8554245 .

Sportello Orientamento

Mercoledi 9:30 – 12.30 – 14.30 16.30 su appuntamento (inviando wapp a 3496074088)

Sportelli presso Digipass:

Umbertide – lunedì 10.00 – 12.00 (Piazza Carlo Marx presso la F.A.Mo)

Città di Castello Martedì 9:00 – 13:00 Giovedì 15:00 17:00 Via XI settembre presso Biblioteca Carducci)

Alcuni eventi divulgativi in programma presso l’ufficio Digipass dedicati proprio a conoscere tutte informazioni sul bando e sullo svolgimento dei 12 mesi di volontariato per i candidati, nelle giornate di martedì 23 gennaio alle ore 10.00 e giovedì 25 gennaio alle ore 15.00. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo, https://domandaonline.serviziocivile.it

Alla piattaforma si potrà accedere attraverso SPID, il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

Sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid) sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con FAQ e tutorial, per richiedere lo SPID indispensabile per poter presentare la candidatura. I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento tramite il seguente indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/RichiestaCredenziali.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità online sopra descritta, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2024, oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Enti e sedi: comune di Citerna, comune di Città di Castello, comune di San Giustino, Asp “G.O. Bufalini”, A.S.D. Cerbara, Virtus Sangiustino S.S.D., C.N.A.T ’99 – Amici del Nuoto, A.S.D. Atletica Libertas, A.S.D. Freetime & Volley, Innovazione Terziario Scarl, impresa sociale, Ecipa Umbria Scarl, Consorzio Futuro, Associazione “Trecalci”, G.S. Lama Calcio A.S.D., Tiferno Pallacanestro A.S.D., A.S.D. Agape 2000, A.S.D. Madonna del Latte, Fondazione “Luisa Bologna Sereni”, SSD Tiferno Lerchi 1919, Tela Umbra Soc. Coop, Piano Terra Aps, Città di Castello Rugby ASD, Scuola Paritaria Sacro Cuore, A.S.D. Vis Foligno, A.S.D. Polisportiva Pistrino, U.P. Baldaccio Bruni, Atletica Umbertide, ASD Fortebraccio da Montone, Unione Ciclistica Città di Castello, Top Gym Personal Studio SSD, Associazione “Detto e Fatto”, ASD Urbania Calcio, ASD Junior Carpine Magione, Fiore Verde Società Cooperativa Sociale, Associazione di Volontariato “Genitori Oggi”, Fondazione Creusa Brizi Bittoni.