Serafini sfida le acque argentine nella tappa di Oceanman

Il nuotatore umbro vola a Città di Castello per il mondiale

L’eccellenza sportiva italiana si prepara a solcare le acque sudamericane con una missione solitaria e ambiziosa.

Francesco Serafini, veterano del nuoto di fondo e figura di spicco della Polisport, è pronto a rappresentare l’intero movimento nazionale nella tappa d’esordio del circuito iridato “Oceanman”. L’appuntamento, previsto per il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 marzo, vedrà l’atleta tifernate impegnato nell’imponente scenario dell’Embalse de Calamuchita, un bacino situato nel cuore della Sierra di Cordoba – Argentina – come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.

La carriera di Serafini affonda le radici in decenni di dedizione assoluta. Dai primi passi mossi nel 1982 all’interno del Cnat fino alle recenti imprese tra le isole Eolie, il nuotatore ha costantemente alzato l’asticella delle proprie ambizioni. Dopo aver completato con successo la traversata tra Vulcano e Lipari nello scorso ottobre, il cinquantaquattrenne ha deciso di affrontare la distanza regina: la dieci chilometri. Si tratta di una prova di resistenza pura, dove la gestione delle energie e la capacità di adattamento alle correnti diventano fattori determinanti per il successo finale.

L’evento in Argentina non è soltanto una gara, ma si configura come la manifestazione più prestigiosa dell’America Latina per il settore Masters. Con oltre 1500 iscritti provenienti da 27 differenti paesi, la tappa di Oceanman impone standard competitivi altissimi. Serafini si troverà ai nastri di partenza insieme ad altri 232 specialisti del fondo, in un contesto che include distanze estreme fino alla ultramaratona di venti chilometri. La sua presenza solitaria sotto la bandiera italiana conferisce alla spedizione un carattere quasi eroico, portando la tradizione natatoria di Città di Castello su un palcoscenico globale. Dietro questa trasferta transoceanica si cela un lavoro meticoloso svolto sotto la guida del tecnico Riccardo Giambi. Durante gli ultimi mesi, l’allenatore ha strutturato carichi di lavoro specifici per permettere a Serafini di mantenere un ritmo costante per oltre tre ore di nuoto continuativo. L’obiettivo dichiarato dall’atleta è quello di abbattere il muro dei 210 minuti, pur consapevole che le variabili ambientali del lago argentino, caratterizzato da venti improvvisi e repentini cambi di temperatura dell’acqua, potrebbero influenzare sensibilmente il riscontro cronometrico.

Nonostante la natura agonistica della sfida, per Serafini il nuoto rappresenta una dimensione di benessere totale. La sua bacheca vanta già partecipazioni a mondiali e campionati europei, ma è nelle acque libere che ha trovato la sua definitiva consacrazione. Dalla storica traversata dello Stretto di Messina alle fatiche di Ischia e Procida, l’atleta ha costruito un legame indissolubile con l’elemento acquatico. Questa nuova avventura in Argentina viene vissuta come un’opportunità di confronto umano e culturale, unendo la passione sportiva alla scoperta di territori incontaminati.

Mentre il campione si concentra sulla sfida internazionale, il resto del gruppo de “I Nuotatori Tifernati Polisport” ha già dato prova di grande valore nel contesto regionale. Domenica primo marzo, durante i campionati umbri svoltisi ad Amelia, la squadra ha ottenuto risultati straordinari. Grazie alla partecipazione di quasi cinquanta atleti, il team ha conquistato il terzo posto nella classifica generale, portando a casa ben 28 titoli individuali. In una competizione affollata da oltre 400 nuotatori, il successo collettivo rafforza il prestigio della società e conferma l’ottimo stato di salute del movimento natatorio locale.