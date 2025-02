Sei postazioni di coworking gratuite per under 40 a Città di Castello

Sei postazioni di coworking – Il Comune di Città di Castello ha avviato un’iniziativa rivolta a professionisti under 40 residenti nel territorio, offrendo sei postazioni di lavoro gratuite presso il Centro Servizi di Cerbara. Questa opportunità è parte del progetto “Smart Lab for Future” e le domande dovranno essere presentate entro sabato 8 marzo 2025. L’iniziativa è stata progettata per supportare lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e stimolare l’attività economica locale.

Il bando prevede che gli imprenditori under 40 possano utilizzare per un anno, senza alcun costo, una postazione in un ambiente di coworking. Le postazioni sono fornite di tutti i comfort necessari, tra cui un sistema di condizionamento dell’aria, accesso a Internet tramite Wi-Fi, una stampante multifunzione, un armadietto con chiusura a chiave, una cassetta postale per la ricezione della corrispondenza, oltre a una sala riunioni e servizi igienici.

In aggiunta, l’amministrazione comunale offre la possibilità di richiedere attrezzature elettroniche come un notebook e un videoproiettore per facilitare le attività lavorative. Questa iniziativa è rivolta a professionisti che hanno aperto una partita IVA da almeno cinque anni e che operano come ditte individuali.

Il sindaco Luca Secondi e il vice sindaco Giuseppe Stefano Bernicchi hanno sottolineato l’importanza di fornire strumenti e servizi per incentivare le idee imprenditoriali e favorire la creazione di sinergie tra professionisti. Hanno evidenziato come il progetto “Smart Lab for Future” rappresenti una risposta concreta alle esigenze degli imprenditori emergenti, che necessitano di spazi attrezzati per lavorare e costruire relazioni professionali.

Secondi e Bernicchi hanno messo in evidenza la vivacità imprenditoriale di Città di Castello, che si distingue nel panorama regionale e nazionale grazie a esperienze significative in vari settori economici. Questi amministratori hanno anche notato che, accanto alle imprese più consolidate, esistono molti giovani pronti a mettersi in gioco e a dare vita a nuove iniziative.

La selezione per l’assegnazione delle sei postazioni sarà effettuata attraverso una graduatoria che terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande. Le richieste devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo ufficiale del Comune oppure consegnate di persona presso l’Ufficio Protocollo. È fondamentale utilizzare il modello specifico allegato all’avviso pubblico per la corretta presentazione della domanda.

Tutte le informazioni necessarie e la documentazione pertinente sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Città di Castello, dove gli interessati possono consultare il bando completo e accedere ai dettagli richiesti per la partecipazione.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale intende non solo supportare i giovani imprenditori, ma anche contribuire a un ambiente economico più dinamico e competitivo. Attraverso il progetto “Smart Lab for Future”, si cerca di creare opportunità e risorse utili per chi desidera intraprendere un percorso imprenditoriale, facilitando l’accesso a spazi di lavoro adeguati e attrezzati.

In un contesto economico in continua evoluzione, l’approccio del Comune rappresenta un importante passo verso la valorizzazione delle capacità e delle idee dei giovani. Non si tratta solo di mettere a disposizione degli spazi, ma di creare un ecosistema che favorisce il networking e la collaborazione tra professionisti, elementi fondamentali per la crescita e l’innovazione.

L’iniziativa è un esempio di come le amministrazioni locali possano intervenire attivamente per stimolare l’economia, promuovendo progetti che mirano a coinvolgere e supportare le nuove generazioni di imprenditori. Questo approccio è destinato a rafforzare il tessuto economico della città, contribuendo a una maggiore competitività e a uno sviluppo sostenibile.

In conclusione, il progetto “Smart Lab for Future” rappresenta un’importante opportunità per i giovani imprenditori di Città di Castello, un modo per accedere a risorse utili e per sviluppare le proprie idee in un ambiente stimolante e collaborativo. Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro la scadenza prevista, per non perdere l’occasione di usufruire di questi spazi di lavoro gratuiti e di partecipare a un progetto che mira a valorizzare il potenziale imprenditoriale del territorio.