Scuole, rientro in piena sicurezza, nuovo confronto fra l’Amministrazione e dirigenti

Si è tenuto un nuovo importante incontro tra l’Amministrazione Comunale di Umbertide e tutte le dirigenti scolastiche, per fare il punto della situazione in vista dell’inizio dell’anno scolastico, fissato per lunedì 14 settembre.

All’incontro erano presenti il sindaco Luca Carizia, l’assessore all’Istruzione Alessandro Villarini, i responsabili dei settori comunali competenti, Alessandra Conti e Fabrizio Bonucci, e le dirigenti Gabriella Bartocci (Istituto Comprensivo Umbertide-Montone-Pietralunga), Angela Monaldi (II Circolo) e Silvia Reali (I Circolo). Alla riunione ha preso parte anche la dirigente Franca Burzigotti (Campus Leonardo Da Vinci), componente del Tavolo tecnico dell’Ufficio scolastico regionale.

E’ stata una conferenza unitaria, che segue quelle già precedentemente effettuate nel corso dei mesi estivi, dalla quale è emerso come i lavori di realizzazione dei progetti esecutivi di adattamento degli spazi scolastici per il contenimento del rischio Covid-19, siano ormai in fase di conclusione in tutte le scuole di competenza comunale del territorio umbertidese.

Questi interventi permetteranno di adeguare gli spazi scolastici ai distanziamenti previsti dalle linee guida sanitarie, e quindi di svolgere tutte le lezioni in presenza.

Un risultato raggiunto grazie all’impegno delle dirigenti scolastiche, del personale docente e ATA, dei dipendenti comunali, di imprenditori e artigiani locali, che in questi giorni sono impegnati in un intenso lavoro in vista dell’avvio delle lezioni.

Per quanto riguarda il trasporto scolastico, durante la conferenza è stato detto che la ditta erogatrice del servizio, nel rispetto delle linee guide ministeriali, si sta organizzando sulla base delle richieste ad oggi pervenute e degli orari scolastici e che costantemente, di concerto con le scuole, saranno organizzati i servizi comunali. Sono state anche approfondite le tematiche riguardanti il servizio mensa, in fase di predisposizione da parte del soggetto erogatore.

L’organizzazione dei servizi trasporti e mensa è stata fatta nel pieno rispetto di tutte le direttive anti-contagio indicate dagli organismi preposti. “Grazie a una piena ed efficace collaborazione con le istituzioni scolastiche ci avviamo a un rientro a scuola in piena sicurezza – dichiarano il sindaco Luca Carizia e l’assessore Alessandro Villarini -. L’impegno non si ferma certo a questi giorni cruciali ma continuerà per tutto questo particolare anno scolastico segnato dall’emergenza Covid-19. L’Amministrazione Comunale sarà sempre al fianco delle nostre scuole, pronta a sostenerle e a risolvere i problemi che si dovessero presentare nel corso dei prossimi mesi”.