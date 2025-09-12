Scuola Puccini riparte con Battistelli nuovo direttore

Corsi confermati, novità tra musicoterapia e teatro musica

La Scuola comunale di musica G. Puccini di Città di Castello riapre ufficialmente il nuovo anno scolastico, con un doppio Open day, oggi 12 settembre e domani 13 settembre, anticipando l’inizio simbolico del 1° ottobre 2025. La presentazione dei corsi e delle novità si è svolta a Palazzo Corsi alla presenza del sindaco Luca Secondi, che ha salutato il direttore uscente Nolito Bambini e accolto il nuovo direttore Fabio Battistelli, sottolineando il valore culturale della scuola e il ruolo fondamentale che essa ricopre nella comunità.

Secondo il comunicato CDCNOTIZIE, l’assessore alla Cultura Michela Botteghi ha rimarcato l’importanza della continuità gestionale e della professionalità dei docenti locali, evidenziando come il nuovo direttore Battistelli porti entusiasmo, energia e visione inclusiva. La dirigente del Settore, Giuliana Zerbato, ha ribadito l’approccio educativo e la funzione sociale della scuola, considerandola un patrimonio prezioso per tifernati e non solo.

Il nuovo direttore, Fabio Battistelli, ha espresso l’intento di arricchire l’offerta con musicoterapia e teatro musica, promuovendo collaborazioni con scuole e associazioni locali, e realizzando un’orchestra inclusiva per alunni con disabilità certificata, grazie anche alla retta gratuita prevista dal Comune. Battistelli ha inoltre sottolineato il valore della rete tra discipline affini alla musica, come la danza, e l’importanza del contributo degli insegnanti, vero cuore della scuola.

Un momento di forte emozione è stato l’amarcord mostrato da Bambini: una foto degli anni ’70 che ritrae lui e Battistelli da allievi della Scuola Puccini, sotto la guida del maestro Fausto Polverini, con i rispettivi strumenti scelti, tromba e clarinetto. Battistelli ha ricordato l’eredità di Polverini e il ruolo della scuola come punto di riferimento culturale e sociale, estendendo la promessa di crescita anche ai più piccoli, grazie ai corsi di propedeutica.