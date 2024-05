Scuola G.O. Bufalini Lancia il Corso ‘Happy Our’ con Sara e Catia

La Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini di Perugia apre le porte al nuovo corso di formazione “HAPPY OUR – Felici di insegnarvi il nostro aperitivo”, un programma unico che vedrà come protagoniste due icone del settore gastronomico e della mixologia: la chef Catia Ciofo e la barlady Sara Polidori. Conosciute come le “regine” dell’aperitivo, del buon bere e del buon mangiare, Sara e Catia si apprestano a condividere il loro vasto sapere in due sessioni formative, previste per il 16 e il 23 maggio, dalle 19:30 alle 22:30.

Questo corso rappresenta una fantastica opportunità per chiunque desideri affinare le proprie competenze nella preparazione di aperitivi, un’arte che richiede una profonda conoscenza dell’abbinamento tra bevande e cibo per creare un’esperienza veramente memorabile. Il focus sarà sulla spensieratezza e sul piacere di godersi momenti di qualità in compagnia, elementi che Catia e Sara hanno sempre enfatizzato nel loro approccio professionale.

Catia Ciofo, umbra di nascita, porta con sé una passione per la cucina che combina la tradizione gastronomica italiana con influenze innovative. La sua filosofia culinaria pone l’accento sulla semplicità, cercando di valorizzare ogni ingrediente al massimo. Durante il corso, Catia illustrerà come i suoi piatti, che lei ama considerare delle vere e proprie poesie, possano trasformare un semplice incontro in un’esperienza indimenticabile.

Dall’altra parte, Sara Polidori, docente ventennale alla “Bufalini” e barlady di fama mondiale, è rinomata per la sua abilità nell’ideare cocktail che hanno catturato l’attenzione tanto a livello nazionale quanto internazionale. Con numerosi riconoscimenti in prestigiose competizioni di mixologia, Sara condividerà i segreti che la rendono una maestra nel suo campo.

La loro collaborazione promette di essere una delle più stimolanti e informative offerte dalla Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini, sotto l’egida del Presidente Giovanni Granci e del consiglio di amministrazione dell’istituto. Il corso “HAPPY OUR” non solo mira a educare, ma anche a ispirare, permettendo ai partecipanti di portare un tocco di classe e maestria nei loro eventi sociali.

Per coloro che sono interessati a partecipare a questo corso eccezionale, le iscrizioni sono ancora aperte. Ulteriori dettagli e modalità di registrazione possono essere trovati contattando direttamente il Centro di Istruzione e Formazione Professionale ASP G.O. Bufalini al numero 075 855 42 45 o inviando una e-mail a info@gobufalini.it. Questa è un’opportunità imperdibile per immergersi nelle raffinate arti dell’aperitivo sotto la guida di due maestre del settore.