Scuola Alva a Città di Castello, nuova proposta culturale integrata

L’associazione di promozione sociale Éntheos di Città di Castello annuncia una nuova proposta culturale che si distingue per la sua originalità: Scuola Alva, un progetto formativo dedicato alla scrittura creativa e al gruppo di lettura. Questa iniziativa si inserisce nell’ampio panorama dell’associazione, contribuendo alla diffusione del sapere e alla formazione artistica.

In omaggio a Thomas Alva Edison, inventore della lampadina e del fonografo, Scuola Alva prende spunto dalla celebre affermazione che il genio è per l’1% ispirazione e per il 99% sudore. Il corso di scrittura creativa, diretto artisticamente da Alberto Fabi, autore, regista e sceneggiatore, mira alla pubblicazione di racconti originali. Parallelamente, il gruppo di lettura si focalizzerà sui romanzi da cui sono stati tratti film di successo.

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi, esprime apprezzamento per questa nuova offerta formativa, sottolineando l’importanza di sostenere iniziative culturali che arricchiscono la comunità locale. Botteghi evidenzia l’impegno a favore delle associazioni culturali cittadine, creando un ambiente che favorisca l’espressione del talento e della creatività presenti nel territorio.

Fanette Cardinali, Prem Siri, Alberto Fabi e Giovanna Guariniello, durante la presentazione del corso di lettura, ribadiscono l’intenzione di dedicare spazi e occasioni alla felicità e al benessere della comunità. Cardinali e Siri enfatizzano il ruolo di Éntheos come centro olistico e creativo, anticipando ulteriori iniziative in campo artistico, come pittura, scultura e teatro.

Alberto Fabi, portavoce di Scuola Alva, sottolinea l’obiettivo di portare nuova linfa e opportunità di espressione creativa a Città di Castello. Il corso è aperto a chiunque desideri esplorare il mondo della narrazione, inclusi aspiranti scrittori, professionisti della comunicazione, studenti e appassionati di letteratura.

Il programma del corso, articolato in 12 lezioni da 2 ore ciascuna, prevede 24 ore di formazione totale. Si approfondiranno le basi teoriche e tecniche della scrittura creativa, vari approcci metodologici e stili di scrittura per diversi contesti (romanzo, sceneggiatura, teatro, web). Le lezioni teoriche saranno integrate con attività pratiche di lettura e comprensione del testo, con esercitazioni di scrittura su storie sviluppate autonomamente dai partecipanti. Al termine del corso, i migliori lavori saranno pubblicati in un’antologia.

Il gruppo di lettura, focalizzato su 12 romanzi da cui sono nati film di successo, si propone di stimolare il pensiero critico rispondendo all’eterna domanda: è più bello il libro o il film? Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare direttamente Prem Siri (333.3611465) e Fanette Cardinali (347.8810232), scrivere all’indirizzo segreteriaentheos@gmail.com o consultare le pagine social di Éntheos.