Scossa di terremoto 4.4 a 5 km da Umbertide, avvertita dalla popolazione, molto forte

Ha avuto una magnitudo tra 4.4 il terremoto registrato alle 16.05 in provincia di Perugia, alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide (PG), a 9.0 chilometri da Montone (PG), a 16.7 chilometri da Gubbio (PG). Al momento non sono segnalati danni. Ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate diverse richieste di informazioni ma al momento nessuna richiesta di intervento. Le verifiche da parte del Dipartimento della Protezione Civile sono comunque ancora in corso.

Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione che preoccupata è scesa in strada.

Molti i commenti sui social. Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha riferito che diverse persone sono scese in strada e che la scossa è stata distintamente avvertita. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall’ospedale e dalle scuole. Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini.

“I nostri colleghi – riferiscono i vigili del fuoco – stanno giungendo sul posto, tante telefonate ma legate maggior parte ad informazioni. Qualche piccolo distacco di intonaco o cose similari legato ad edifici fatiscenti. Nessuna persona coinvolta per il momento, abbiamo attivato anche un sorvolo, vi terremo aggiornati appena avremo qualche informazione più precisa”.

IL PODCAST CON LE DICHIARAZIONI DI PADRE MARTINO SICILIANI, RESPONSABILE DELL’OSSERVATORIO BINA

Al momento è in fase di verifica da parte dei Vigili del Fuoco la segnalazione di danni ad una abitazione di Umbertide a seguito della scossa di terremoto, seguita da altre repliche, di minore intensità, con risentimenti nella piana di Gubbio, Pietralunga e nel territorio circostante. Non sono pervenute alla Protezione civile regionale richieste di sopralluoghi o altre segnalazioni di danni. È quanto comunicano dalla Sala operativa della protezione civile regionale, che si è subito attivata, contattando i Sindaci o i responsabili della protezione civile comunale per conoscere la situazione nei territori interessati e fornendo informazioni ai cittadini.

L’università di Perugia comunica che, in considerazione della scossa di terremoto del pomeriggio di oggi, domani venerdì 10 marzo 2023, in via cautelativa, è stata decisa la chiusura a scopo precauzionale di tutte le sedi dell’Università degli Studi di Perugia, comprese le aule studio. Sono pertanto sospese tutte le attività accademiche e gli eventi in programma.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio ( Istat ).

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Umbertide PG 5 16681 16681 Montone PG 9 1680 18361 Pietralunga PG 17 2111 20472 Gubbio PG 17 32216 52688

Città più vicine con almeno 50000 abitanti