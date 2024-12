Scontro diretto casalingo per la ErmGroup Altotevere

In palio c’è anche una sosta delle festività da trascorrere con una maggiore tranquillità in classifica. Quello fra ErmGroup Altotevere e The Begin Volley Ancona, divise da un solo punto nel sottile confine esistente al momento fra zona play-off e poule retrocessione, è lo scontro diretto che chiude l’anno solare 2024 e allo stesso tempo inaugura la fase discendente nel girone Bianco del campionato di Serie A3 Credem Banca. I ragazzi di coach Bartolini hanno il vantaggio del fattore campo (si gioca al palasport di San Giustino domenica 22 dicembre, con inizio alle 18), ma ovviamente degli avversari non possono fidarsi, memori anche del 2-3 dell’andata.

Di certo, in casa biancazzurra l’atmosfera è più sollevata: “Siamo incappati in alcuni risultati negativi, come quello in casa contro Acqui Terme – ricorda l’opposto Simone Marzolla – per cui non era facile tenere alto il morale, ma dopo il 3-0 di Brugherio la situazione è migliorata ed è normale che sia così all’indomani di ogni vittoria. Ora però non ci accontentiamo: vogliamo farci un bel regalino di Natale nell’ultimo impegno prima della pausa. C’è solo da spingere”.

Le tue condizioni fisiche attuali? “Ho avuto un po’ di difficoltà, ma niente di che: adesso sto molto meglio e i fastidi a schiena e ginocchio erano legati alla lunga fase di recupero cui mi sono sottoposto per mesi. Ora il fisico sta rispondendo bene e ho delle sensazioni buone: la pausa di fine anno mi aiuterà ulteriormente; anche l’autonomia in campo è aumentata. D’altronde, è stato un percorso caratterizzato dai suoi tempi per arrivare a farmi stare molto meglio”.

Fra la ErmGroup e gli ambiti tre punti c’è di mezzo l’Ancona. Quali sono le pedine più temibili della compagine marchigiana? “Gli schiacciatori Ferrini e Umek sono senza dubbio grandi giocatori, anche se è il collettivo a essere completo ed equilibrato in ogni ruolo. Una squadra che mette in mostra una buona pallavolo e che non fa cadere a terra i palloni: ciò significa che ogni scambio sarà una battaglia. Vincere sarebbe il toccasana per la classifica e per quella fiducia che comunque stiamo riacquistando: siamo in crescita e lo vogliamo dimostrare sul campo”.

La The Begin è reduce dallo 0-3 di Acqui Terme, anche se il sestetto di Dore Della Lunga – una volta perso il primo set – non ha mollato, riuscendo a portare ai vantaggi una seconda frazione che sembrava oramai ad appannaggio dei piemontesi, avanti per 23-14. Attenzione anche alla diagonale Larizza-Kisiel, oltre che agli attaccanti di posto 4. Per ciò che riguarda la ErmGroup, alquanto probabile la conferma iniziale della formazione che ha piegato la Diavoli Rosa. Direzione dell’incontro affidata al primo arbitro Simone Fontini di Pisa e al secondo arbitro Marco Pazzaglini di Roma.