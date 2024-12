Scadenza rata IMU: ultime informazioni per i contribuenti

Scadenza rata IMU – Il termine per il pagamento della rata di saldo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) è fissato per il 16 dicembre 2024. I contribuenti sono avvisati che il pagamento entro questa data è essenziale per evitare sanzioni derivanti da ritardi. L’IMU è dovuta da tutti i proprietari di immobili o da coloro che possiedono diritti reali su beni immobili, come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in base alla quota di possesso.

Esenzioni e agevolazioni per i contribuenti

L’IMU non si applica sull’abitazione principale e sulle pertinenze di quest’ultima, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per “abitazione principale” si intende l’immobile in cui il proprietario risiede abitualmente, iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Le pertinenze dell’abitazione principale sono quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, limitatamente a un’unità per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte insieme all’unità abitativa.

L’imposta sarà invece dovuta per gli altri fabbricati, ovvero quelli che non sono considerati abitazione principale, e per le aree fabbricabili. È importante notare che, nel Comune di Umbertide, i terreni agricoli sono esenti dall’IMU.

Novità e agevolazioni per il 2024

Un’importante novità riguarda le agevolazioni previste per i proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 9 marzo 2023 nel Comune di Umbertide. In seguito a un emendamento approvato nella Legge di Bilancio 2024, è stata confermata l’esenzione dall’IMU per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nel territorio comunale, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero a causa della loro inagibilità totale o parziale. Tale esenzione si applica per l’anno 2024 o fino al momento in cui gli edifici saranno ricostruiti o dichiarati agibili, comunque entro il 31 dicembre 2024, qualora la ricostruzione o l’agibilità avvengano prima di tale data.

Dichiarazione dell’amministrazione comunale

Il vicesindaco di Umbertide, con delega alla ricostruzione post-sisma Annalis Mierla, ha commentato positivamente l’emendamento: “Aver ottenuto questo emendamento, che stiamo confermando anche per il 2025, è stato un grande risultato. La legge che prevede l’applicazione dell’IMU anche solo al 50% sulla prima abitazione non è accettabile se questa stessa diventa inagibile.”

I contribuenti interessati da questi provvedimenti sono chiamati a verificare la propria situazione fiscale e a rispettare le scadenze per evitare problematiche legate al pagamento dell’imposta.