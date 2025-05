San Giustino: weekend tra sicurezza e passione motoristica

Due giorni dedicati a educazione stradale e gara nazionale kart

San Giustino si prepara ad ospitare un fine settimana all’insegna dell’educazione alla sicurezza stradale e della passione per i motori, con l’evento “Veloci in pista, sicuri in strada” previsto per il 17 e 18 maggio. La manifestazione coinvolgerà soprattutto i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, offrendo attività formative e ludiche, oltre a una gara nazionale di kart e altre iniziative legate al mondo automobilistico.

L’iniziativa, avviata nel 2023 in occasione della Giornata europea della sicurezza stradale, vede il sostegno dell’amministrazione comunale e della Polizia Locale, con il contributo delle associazioni locali e la collaborazione delle scuole del territorio.

Sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, sarà allestita in piazza del Municipio un’area didattica dove i più piccoli potranno imparare le regole della circolazione attraverso percorsi attrezzati con biciclette e kart a pedali. La presenza degli agenti della Polizia Municipale garantirà un supporto diretto e chiarimenti alle curiosità dei partecipanti.

La giornata prevede inoltre una mostra con disegni realizzati dagli studenti, che riceveranno un riconoscimento finale per il loro impegno. Nel pomeriggio, dalle ore 15, si terrà la “Trabaria Experience”: un’esposizione di vetture da competizione che hanno preso parte alla storica cronoscalata San Giustino–Bocca Trabaria, sfilando lungo il tracciato originario, accompagnata dalla distribuzione di gadget creati dal centro diurno Altomare.

Nel corso di tutto il weekend il Castello Bufalini sarà aperto per visite guidate, con un’apertura serale prevista anche per sabato 17. Da venerdì 16, alle ore 18, al Museo del Tabacco sarà possibile visitare una mostra fotografica dedicata alla storia della gara di kart, realizzata in collaborazione con il Circolo Fotografico Sangiustinese.

Domenica 18 maggio, dalle 12 alle 13, in piazza del Municipio si svolgerà “Cars&Coffee”, iniziativa organizzata dall’Automobile Club d’Italia con l’esposizione di auto d’epoca. Parallelamente si disputerà la gara nazionale di kart su un circuito cittadino ubicato a nord del centro urbano, che da tempo ha reso San Giustino una tappa di rilievo nel calendario della specialità, spesso paragonata a una piccola Montecarlo per l’atmosfera e l’organizzazione.

Il sindaco Stefano Veschi ha sottolineato l’importanza dell’evento, che ha ottenuto patrocini anche da comuni limitrofi, fra cui quello toscano di Sansepolcro, indicando un crescente interesse a livello di area valliva.

Il presidente di SGS Eventi, Mario Pieracci, ha evidenziato la ripresa del consueto ruolo di San Giustino come luogo di riferimento per questa manifestazione motoristica, auspicando una partecipazione numerosa sia di pubblico che di concorrenti, con un percorso che valorizza il centro del paese e il suo contesto unico.

Fondamentale, secondo il comandante della Polizia Locale, Nicola D’Avenia, è l’attenzione dedicata all’educazione stradale dei più giovani. Nei mesi scorsi, infatti, gli agenti hanno condotto attività formative nelle scuole, realizzate in stretta collaborazione con il dirigente scolastico Elio Boriosi, che ha fortemente supportato il progetto didattico.

L’evento “Veloci in pista, sicuri in strada” conferma così il suo ruolo educativo e sociale, promuovendo al contempo la cultura motoristica e la sicurezza su strada attraverso iniziative rivolte a tutta la comunità, con particolare attenzione alle nuove generazioni.