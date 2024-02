San Giustino. Serata con giacomo sintini e veglione dei campioni

La Pallavolo San Giustino non si ferma mai. Nel fine settimana in cui la formazione maggiore della ErmGroup osserva il turno di riposo nel campionato di Serie A3 Credem Banca, la società – assieme al Centro Coni – ha deciso di unire sport, beneficenza e allegria, chiamando a raccolta tutti i propri tesserati, gli appassionati di pallavolo e gli abitanti dell’Alta Valle del Tevere per un grande evento alla sua prima edizione: “Il Veglione dei Campioni”, il cui ricavato andrà in beneficenza alle due realtà sociali presenti.

E proprio un campione nel volley, così come nella vita, sarà il personaggio centrale della serata di sabato 17 febbraio al Clover Disco di Selci Lama: si tratta di Giacomo “Jack” Sintini, grande “simbolo” della pallavolo italiana e non soltanto per i tanti titoli conquistati in Europa e per gli scudetti vinti. La sua vittoriosa battaglia contro il cancro e per la vita e il successo come “mental coach” dopo la brillante carriera agonistica saranno oggetto della testimonianza attorno alla quale, dalle 21.30 in poi, si svilupperà l’incontro con i presenti, che vedrà Gabrio Possenti e l’ex arbitro internazionale di pallavolo, Simone Santi, nelle vesti di animatori del confronto con il pubblico.

“La nostra società ha per obiettivo quello di educare i giovani all’impegno e a seguire regole e stili di comportamento che saranno preziosi per il loro futuro – ha detto Claudio Bigi, amministratore delegato della Pallavolo San Giustino – e quindi avevamo la necessità di proporre una figura forte da prendere come esempio. Giacomo Sintini è la persona sulla quale abbiamo puntato, in quanto adatta per trasmettere questi valori. Con grande piacere, lo avremo fra noi”. La scaletta della

manifestazione prevede di seguito un altro momento significativo con il dottor Massimo Floris e la sua Ghismo onlus per un progetto che promuove la “pet therapy” per le disabilità fisiche. Dopo la consegna delle borse di studio per gli atleti del sodalizio biancazzurro, messe a disposizione da Banca Mediolanum, alle 23 sarà la volta di David Gori, presidente della Fondazione Progetto Valtiberina, che ha collaborato nella realizzazione della manifestazione e che si soffermerà sul risvolto etico della pratica sportiva, parlando del progetto che la Fondazione ha in mente per il territorio.

Dalle 23.30, gli ospiti lasceranno spazio a un simpatico epilogo ribattezzato “Merenda di Mezzanotte”, con le specialità culinarie di un’azienda agricola locale e la degustazione dei vini della locale azienda agricola “La Palerna”, prima del dj set finale che chiuderà la festa in bellezza e in allegria.