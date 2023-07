ErmGroup Pallavolo San Giustino, completato l’organico degli attaccanti

La ErmGroup Pallavolo San Giustino completa l’organico degli schiacciatori alla banda con l’arrivo di Salvatore Cozzolino, classe 2003 e 193 centimetri di altezza. Nativo di Pompei, in Campania, Cozzolino si è trasferito dopo pochissimo tempo con la famiglia nelle Marche e praticamente da sempre risiede a Fano.

Ha cominciato a praticare il volley con l’Apav Lucrezia, poi è stato due anni alla Montesi Pesaro e il biennio successivo lo ha visto militare nelle file della Lube Civitanova, disputando i campionati giovanili e quello di Serie C. Passaggio quindi al Fano in A3, anche se lui è stato una pedina importante della rappresentativa Under 19 e della squadra che ha vinto la Serie D.

Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Loreto in B e nella prima di esse ha giocato in Junior League di nuovo con la Lube. Adesso è arrivato il trasferimento fuori regione, anche se vicino a casa e con la possibilità di esordire in A3.

“La chiamata del San Giustino – ha dichiarato Cozzolino – è stata una sorta di fulmine a ciel sereno, perché di una piazza di Serie A comunque si tratta. Un riconoscimento al comportamento professionale che ho sempre tenuto e a una vita finora vissuta in funzione della pallavolo. A San Giustino è stata oltretutto allestita una squadra competitiva, per cui gli stimoli che mi accompagnano sono molto alti e per me, non lo nego, è anche un motivo di orgoglio personale”.