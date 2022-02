Chiama o scrivi in redazione

San Giustino: L’unione fa la forza, tamponi rapidi per gli studenti

In un tempo così lungo e difficile, segnato dalla pandemia da Covid-19, forte e incisiva continua ad essere la sinergia tra Amministrazione Comunale di San Giustino, Scuola, Impresa e Associazionismo.

Fonte Ufficio Stampa

Comune di San Giustino

Da questa collaborazione, di prioritaria importanza per la comunità, nasce l’iniziativa fortemente voluta da Comune, Direzione Didattica, Istituto Comprensivo, Farmacia Polverini e Croce Bianca, volta ad effettuare con tamponi antigenici rapidi la tracciabilità delle classi del territorio poste in sorveglianza o quarantena. Ciò permetterà agli alunni delle classi interessate di essere tutti tracciati nello stesso giorno, garantendo un veloce ritorno in presenza a scuola. Al contempo, ai genitori è offerto un servizio che li sgrava dal pensiero della prenotazione. Questa prestazione, che ha avuto inizio il 24 gennaio scorso, è effettuata dal lunedì al sabato nei locali della ex-Stazione di San Giustino ed è gestita tramite una stretta e proficua collaborazione tra Scuola, Farmacia Polverini e Volontari della Croce Bianca.

“Questo periodo di pandemia – affermano Amministrazione comunale e i Soggetti che stanno lavorando a questa iniziativa – mostra ancora una volta come la sinergia tra le parti riesce sempre a trovare soluzioni e risposte ai problemi della Comunità”.

“Come Amministrazione – conclude Milena Crispoltoni, assessore alle Politiche Scolastiche -siamo grati a tutti coloro che, ancora una volta, si mettono in gioco in modo generoso ed altruista, avendo a cuore il bene della collettività”.