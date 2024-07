San Giustino: Consiglio comunale convocato per il 30 luglio

San Giustino – Consiglio comunale, linee programmatiche, bilancio, equilibri finanziari, gettoni di presenza, revisore dei conti, rappresentanti comunali, stadio di Lama, rete idrica di Selci, seduta in streaming.

La presidente del Consiglio Elisa Torrini ha convocato il Consiglio comunale di San Giustino per martedì 30 luglio alle ore 20.45 nella sala consiliare. L’ordine del giorno include la presentazione delle linee programmatiche per il mandato del sindaco 2024-29, la votazione sull’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari.

Tra gli altri punti in discussione vi sono la determinazione dell’importo dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali, la nomina del revisore dei conti e gli indirizzi per la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni.

Inoltre, il gruppo Communitas San Giustino ha depositato due interrogazioni riguardanti lo stato dei lavori allo stadio di Lama e la rete idrica di Selci. La seduta sarà aperta al pubblico e trasmessa in streaming al link fornito dal Comune.

Ordine del giorno del Consiglio comunale:

Presentazione delle linee programmatiche del governo per il mandato 2024-29

Votazioni sull’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari

Determinazione dell’importo dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali

Nomina del revisore dei conti

Indirizzi di nomina per la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni

Interrogazioni depositate dal gruppo Communitas San Giustino:

Stato dei lavori allo stadio di Lama

Rete idrica di Selci

La seduta di Consiglio comunale è un momento cruciale per discutere e approvare importanti decisioni amministrative. La presentazione delle linee programmatiche per il mandato del sindaco 2024-29 definirà le priorità e gli obiettivi per i prossimi anni, tracciando la rotta per lo sviluppo della comunità.

L’assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari sono temi di fondamentale importanza per garantire una gestione corretta e sostenibile delle risorse del Comune. La votazione su questi punti determinerà la capacità dell’amministrazione di mantenere un equilibrio tra entrate e uscite, evitando deficit e assicurando la continuità dei servizi pubblici.

La determinazione dell’importo dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali è un altro argomento rilevante all’ordine del giorno. Questa decisione influirà sulle indennità riconosciute ai rappresentanti eletti per la loro partecipazione alle sedute consiliari e alle commissioni.

La nomina del revisore dei conti è un passaggio chiave per garantire la trasparenza e l’efficienza nella gestione finanziaria del Comune. Il revisore avrà il compito di verificare la correttezza dei conti e delle operazioni finanziarie, assicurando il rispetto delle norme e la tutela degli interessi pubblici.

Infine, la discussione sugli indirizzi di nomina per la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni è un tema che riguarda la rappresentanza del Comune in varie sedi e l’efficacia delle politiche amministrative attuate.

Le interrogazioni presentate dal gruppo Communitas San Giustino aggiungono ulteriori punti di interesse alla seduta. La prima interrogazione riguarda lo stato dei lavori allo stadio di Lama, un’infrastruttura sportiva di rilevanza per la comunità. La seconda interrogazione si concentra sulla rete idrica di Selci, un tema cruciale per la qualità della vita dei residenti e la gestione delle risorse idriche.

La partecipazione del pubblico e la possibilità di seguire la seduta in streaming rappresentano un importante strumento di trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza. Il link per seguire la seduta è disponibile sul sito del Comune di San Giustino: https://sangiustino.civicam.it/live33-Consiglio-Comunale-del-30-07-2024-ore-20-45.html.

In conclusione, il Consiglio comunale di San Giustino del 30 luglio 2024 si preannuncia come un’importante occasione per discutere e deliberare su temi fondamentali per il futuro della comunità.