San Giustino. Carabinieri in prima linea per le Truffe agli Anziani

Il Comandante Vincenzo Viscito Sensibilizza la Comunità su Raggiri e Consigli Anti-Truffa

In un’impegno costante per contrastare le truffe, in particolare quelle rivolte alle fasce deboli come gli anziani, il Comandante della Stazione Carabinieri di San Giustino, il Luogotenente C.S. Vincenzo Viscito, ha condotto due incontri informativi presso la Chiesa del Crocefisso e la Chiesa Arcipretale di via della Chiesa. La sua azione mira a sensibilizzare e informare la comunità locale sulla crescente minaccia delle frodi rivolte agli anziani.

Coinvolgendo oltre 200 partecipanti, principalmente appartenenti alle categorie più vulnerabili, gli incontri hanno fornito un’analisi delle truffe più comuni, concentrandosi sul fenomeno del “falso avvocato”. Questa forma di truffa coinvolge contatti telefonici con le potenziali vittime ed è emersa anche nel mese scorso nel Comune di San Giustino.

Durante gli incontri, il Luogotenente Viscito ha condiviso consigli pratici e utili per difendersi da queste insidie, offrendo un’opportunità per la comunità di apprendere strategie preventive. La partecipazione attiva della popolazione ha evidenziato un interesse concreto per i temi trattati, con un coinvolgimento diretto e approfondito con i Carabinieri presenti.

L’interazione con la comunità ha dimostrato che la presenza e il sostegno dei Carabinieri sono sempre apprezzati e fondamentali. Il Comandante Viscito ha manifestato un impegno continuo nel proteggere la comunità locale dalle minacce delle truffe, rafforzando il legame tra i cittadini e le forze dell’ordine. La conferenza rappresenta un passo concreto nella lotta contro le truffe agli anziani, creando consapevolezza e offrendo strumenti pratici per difendersi da tali crimini.