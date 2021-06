Chiama o scrivi in redazione

San Giustino, aperte le iscrizioni per il nido estivo L’Arcobaleno

La Giunta comunale di San Giustino, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Andrea Guerrieri, ha deliberato l’attivazione del nido estivo rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

Il centro estivo dedicato al mondo della prima infanzia verrà svolto presso i locali del nido d’infanzia convenzionato “L’Arcobaleno” gestito dalla Cooperativa San Francesco di Sales e sarà attivo per un numero massimo di 20 bambini per ciascuna settimana a partire 5 luglio fino al 6 agosto.

Al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute di bambini, educatori e familiari, tutte le attività saranno svolte nel rispetto della normativa regionale per i servizi educativi e dell’infanzia e delle ‘Linee guida per le attività con bambini e ragazzi 2021’ emanate dal Ministero della Salute.

Spiega l’assessore Andrea Guerrieri: “Con questo intervento diamo seguito alle attività socio- educative della prima infanzia anche in estate, mettendo al centro delle politiche sociali le esigenze delle famiglie e dei bambini che, per questi ultimi, si legano strettamente ai loro diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco e all’educazione”.

Le iscrizioni saranno aperte fino al prossimo 29 giugno. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di San Giustino.