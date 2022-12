Sabato e domenica torna “Il Villaggio di Babbo Natale” alla Rocca di Umbertide

Sarà un fine settimana denso di appuntamenti natalizi quello che attende Umbertide venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 dicembre. Sabato e domenica torna il Villaggio di Babbo Natale alla Rocca. Dalle 15.30 alle 18.30 tutti i piccoli visitatori potranno consegnare la loro letterina direttamente nelle mani di Babbo Natale aiutati dai suoi fidati elfi. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Umbertide insieme la Cooperativa sociale Asad e l’associazione Gruppo Volontari Umbertide in collaborazione con Energia Etica.

Oltre 700 sono state le presenze nei primi tre giorni della manifestazione che torna questo weekend con una serie di sorprese.

Sabato pomeriggio presso la Piattaforma a cura del Mercato della Terra di Umbertide saranno spiegati i segreti di uno dei piatti della tradizione natalizia per eccellenza con “Cappelletti fatti a mano e la loro storia”, si continua con lo “Spazio della fortuna” a cura dell’Associazione Gruppo Volontari Umbertide per poi finire con la performance del “Centro studi danza”. Si continua domenica pomeriggio con le lettura dell’Associazione “Insieme per…”, lo spettacolo “Il risveglio dell’orso polare” e l’esibizione della scuola di musica “I Concertisti”.

Ai piedi della Rocca ci saranno i Mercatini di Natale dell’associazione “Hobbisti allo sbaraglio”, cioccolata calda e biscotti con l’Elfo Goloso, l’Elfo Scrivano che aiuterà i piccoli a scrivere la propria lettera per Babbo Natale e presso la Piattaforma ci sarà l’Elfo Mangione con merende per i bambini con i prodotti del territorio e degustazioni con il progetto “Valle dei Sapori” finanziato dal GAL Alta Umbria e l’Elfo Fabbricone con laboratori per i più piccoli.

Venerdì 16 dicembre per tutta la giornata ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con “Aspettando il Natale in piazza Michelangelo” organizzato dal Gruppo Volontari Umbertide insieme ai commercianti di Piazza Michelangelo e in collaborazione con le Pro Loco di Umbertide e Pierantonio.

Sabato 17 dicembre alle ore 21.00 si svolgerà presso la Chiesa di Cristo Risorto il Concerto di Natale della Scuola di Musica “I Concertisti” diretta dal Maestro Gianfranco Contadini, inserito all’interno della rassegna “Natale in Umbria e Toscana” del Museo Diocesano di Città di Castello. Sempre sabato, alle 17.00, a Santa Croce verrà presentato il libro “Ellis Island: Diritto di cittadinanza” del professor Fabrizio Ciocchetti

Sempre il 17 dicembre i Babbi Natale in Vespa a partire dalle 17.30 arriveranno in piazza Matteotti sotto il meraviglioso Albero per consegnare leccornie ai più piccoli. L’evento è organizzato dall’associazione Don Chisciotte in collaborazione con il Vespa Club Fratta Umbertide.

Il pomeriggio alle ore 17.00 nella Valle del Niccone arriverà un albero di Natale da record, ovvero “L’Agrialbero” fatto con i mezzi agricoli degli abitanti della vallata.

Domenica 18 dicembre torna l’edizione speciale tutta dedicata al Natale del Mercato di Umbertide dalle 8.00 alle ore 20.00. L’appuntamento si svolgerà in piazza Caduti del Lavoro, piazza del Mercato e largo Vittorio Veneto.

Alla Rocca sarà possibile visitare la mostra “La Fratta di Adriano” dedicata interamente alla vita artistica di Adriano Bottaccioli. Lungo via Garibaldi è presente la mostra “Presepe d’Autore”, giunta quest’anno alla sua terza edizione e che vede sui muri degli storici palazzi le opere dedicate alla Natività di 40 artisti.

Al Museo di Santa Croce domenica è prevista l’iniziativa “Le Meravigliose storie del Museo” con visite guidate dalle ore 11 alle ore 16.