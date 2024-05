Rotatoria del Cassero: Lavori in Avvicinamento, Viabilità Garantita

In Città di Castello, i lavori per la rotatoria del Cassero si avvicinano, mantenendo costante la circolazione veicolare su viale Nazario Sauro. L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’assessorato ai Lavori Pubblici e alla Polizia Locale, ha deciso di mantenere aperta la direttrice strategica per l’accesso al centro storico durante tutto il periodo dei lavori, per evitare disagi agli automobilisti. Anche le scale mobili del bastione del Cassero e il parcheggio di piazzale Ferri saranno sempre accessibili. Gli scavi procedono e la nuova linea elettrica, essenziale per l’illuminazione della futura rotatoria, sta prendendo forma lungo viale Nazario Sauro.

Questa fase richiede attenzione per non danneggiare le reti sotterranee esistenti, coinvolgendo tecnici specializzati dei gestori interessati. Una volta completata questa fase, gli scavi continueranno per la posa dei cavi elettrici sotto la nuova viabilità e per migliorare l’illuminazione di piazzale Ferri.

Per agevolare questa fase, è stato attivato un semaforo mobile per regolare il traffico a senso unico alternato di marcia lungo viale Nazario Sauro. Una volta terminato il passaggio dei cavi, la circolazione tornerà regolare. Seguiranno i collegamenti della rete elettrica all’infrastruttura della zona e ulteriori scavi in direzione della cinta muraria.

Successivamente, inizieranno i lavori per la costruzione della rotatoria, che coinvolgeranno nuovamente l’area di viale Sauro e via Marchesani. Durante questa fase, il traffico veicolare sarà regolato da un semaforo mobile a senso unico alternato fino al termine delle operazioni.

Il cantiere, in alcune fasi, occuperà lo spazio antistante il bar di piazzale Ferri, ma l’accesso pedonale sarà garantito. La nuova rotatoria è parte integrante del progetto della Variante del Cassero, finanziato da fondi europei e comunali, che mira a migliorare la viabilità e l’accesso al centro storico.

La variante del Cassero creerà una nuova porta d’accesso al centro storico, con un percorso alternativo che bypasserà la strettoia sotto il bastione del Cassero. La nuova strada allontanerà il traffico veicolare dalle mura urbiche, favorendo la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale. Saranno realizzate piste ciclopedonali, ampliamento dello spazio verde e attraversamenti sicuri lungo la nuova strada.

La riqualificazione includerà anche la costruzione di nuovi bagni pubblici accessibili e l’ampliamento del parcheggio Raniero Collesi con ascensore per eliminare le barriere architettoniche e migliorare l’accesso a piazza Gabriotti.