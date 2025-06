Rocca Beach 2025: il Torneo che Anima Umbertide

Avviata la sesta edizione del rinomato evento sportivo sotto la Rocca

Ha preso il via la sesta edizione del Rocca Beach, il prestigioso torneo di beach volley che, come ogni anno, trasforma il suggestivo scenario ai piedi della Rocca medievale di Umbertide in un’arena sportiva. L’inaugurazione ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale, con l’assessore allo Sport Lorenzo Cavedon che ha esteso i saluti del Sindaco Luca Carizia. Presente anche la presidente del Volley Umbertide, Sabrina Baldinelli, insieme ai membri della società sportiva, fulcro organizzativo dell’iniziativa.

L’evento rappresenta una sinergia consolidata tra il Comune di Umbertide e il Volley Umbertide, che ha permesso di far crescere un appuntamento sempre più seguito e apprezzato, unendo sport, aggregazione e valorizzazione del centro storico. Il programma di quest’anno si estende per oltre due settimane e culminerà domenica 22 giugno, offrendo categorie aperte a tutti, dagli atleti professionisti agli amatori, inclusi giovani e giovanissimi.

L’assessore Cavedon ha sottolineato l’importanza e il fascino dell’evento per Umbertide, evidenziando come contribuisca a rendere la città più dinamica e viva. Ha espresso profonda gratitudine al Volley Umbertide per l’impegno costante e la perfetta organizzazione, ribadendo il pieno supporto dell’Amministrazione. La visione di un così vasto pubblico attratto dallo sport e dalla magia del luogo per diciassette giorni consecutivi è stata descritta come particolarmente gratificante.

Per il Volley Umbertide, il Rocca Beach non è solo la chiusura di una stagione sportiva eccezionale, caratterizzata dalla vittoria del campionato di Serie D maschile, del campionato regionale Under 13 femminile e della Coppa Umbra Under 14 femminile. L’evento funge anche da connessione tra la fine delle attività indoor e l’inizio di quelle estive, oltre a rappresentare un trampolino di lancio per la nuova stagione agonistica.

La presidente Baldinelli ha rivolto un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti e a coloro che hanno contribuito all’organizzazione, esprimendo gratitudine all’Amministrazione comunale per il patrocinio e la costante disponibilità. Ha inoltre apprezzato l’attenzione dell’Amministrazione verso il mondo dello sport, riconoscendo come ciò promuova valori essenziali quali l’attività fisica, la sportività e la convivialità.

Il torneo propone un’ampia gamma di categorie, tra cui 2×2 misto, 2×2 maschile, 2×2 femminile, 4×4 misto e 3×3 misto. Questa diversificata offerta è pensata per coinvolgere un pubblico ampio e creare opportunità di socializzazione e competizione leale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dirigenza e allo staff tecnico del Volley Umbertide, il cui impegno quotidiano in palestra ha reso possibili i successi di quest’anno. Infine, un riconoscimento speciale è andato a genitori, tifosi e appassionati, il cui sostegno e vicinanza sono considerati la vera forza motrice del Rocca Beach e dell’intera stagione sportiva.