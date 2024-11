Ristrutturazione per Pala Staccini e palestra Mavarelli-Pascoli

Ristrutturazione – L’amministrazione comunale di Umbertide avvia lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le strutture scolastiche e sportive locali. Con un investimento totale di 100mila euro, destinato a interventi nei principali impianti sportivi e scolastici della città, il Comune ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip), dando il via a un progetto che ha l’obiettivo di offrire spazi più sicuri e funzionali per la comunità, con particolare attenzione ai giovani, agli sportivi e agli studenti.

La cifra stanziata è suddivisa in 70mila euro per la manutenzione delle strutture sportive e 30mila euro per la scuola media Mavarelli-Pascoli. I fondi sono stati ottenuti grazie a un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, che ha permesso di avviare interventi di ristrutturazione e miglioramento su edifici molto frequentati in città, come il Palazzetto dello Sport Marco Staccini e la palestra Mavarelli-Pascoli.

Nel dettaglio, i lavori al palazzetto e alla palestra prevedono il rinnovo delle strutture e delle infrastrutture igieniche, con interventi di ristrutturazione mirati a migliorare le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza e l’accessibilità degli ambienti. Gli spogliatoi, le docce e i servizi igienici della palestra saranno completamente riqualificati, con la sostituzione di pavimentazioni, sanitari e tinteggiature per creare ambienti più sicuri e funzionali.

All’interno della palestra Mavarelli-Pascoli si lavorerà per ammodernare gli spazi dedicati agli utenti. Gli spogliatoi verranno riqualificati e saranno sostituiti i sanitari ormai usurati. L’obiettivo è quello di offrire un ambiente rinnovato e adatto alle esigenze di atleti e studenti. Anche al palazzetto Marco Staccini sono previsti interventi analoghi: le docce e gli spogliatoi saranno ristrutturati, migliorando l’esperienza di chi frequenta regolarmente la struttura per attività sportive e allenamenti.

Parallelamente ai lavori negli impianti sportivi, è prevista una manutenzione straordinaria presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Mavarelli-Pascoli. I lavori includono la sostituzione delle pavimentazioni e il miglioramento dei servizi igienici, con l’obiettivo di garantire un ambiente sicuro e accogliente per gli studenti. La progettazione rispetta le normative di accessibilità e sicurezza e prevede l’impiego di materiali certificati e sostenibili, per assicurare durabilità e conformità agli standard di sicurezza attuali.

Questi interventi mirano a rispondere alle esigenze quotidiane di chi utilizza questi spazi. Il Comune di Umbertide, con queste opere, intende investire nel benessere e nella sicurezza della comunità, migliorando la qualità della vita nei luoghi di formazione e di attività fisica.