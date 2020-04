Risolto il caso della badante accampata alla stazione di Città di Castello

Il caso della badante, disoccupata e priva di residenza, da oltre un mese accampata alla stazione è stato risolto. “Nella giornata di ieri La signora rumena accampata alla stazione ferroviaria di Città di Castello è stata allontanata. Ringrazio la Polizia di Stato e il dottor Politano per l’intervento subito dopo la denuncia fatta dall’ente proprietario dell’immobile. Questo per ribadire che il soggetto preposto al controllo e alla vigilanza della stazione era ed è l’ente proprietario della stazione, che ha fatto denuncia dopo un mese di presenza della signora all’interno dello stabile. La Polizia è immediatamente intervenuta dimostrando grande serietà e umanità nei confronti della signora. E dimostrando altresì che i soggetti, che per un mese si sono agitati addebitando al sindaco la presenza della signora in stazione, dovevano invece riferirsi agli enti proprietari, Bus Italia e Umbria mobilità, per risolvere il problema”.