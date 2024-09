Riprendono i Corsi di Minivolley a Pierantonio con Nuovi Allenatori

Pierantonio celebra il ritorno della pallavolo grazie alla ripresa dei corsi di Minivolley per bambini e bambine, a partire dai prossimi giorni. Questa iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Umbertide, segna un importante passo per la comunità di Pierantonio, rinvigorendo lo sport giovanile nella frazione.

La nuova fase di attività pallavolistica è stata realizzata grazie alla collaborazione tra la Pierantonio Calcio, la Pallavolo Uisp Umbertide e l’Amministrazione Comunale. L’accordo prevede che i corsi di Minivolley siano disponibili per i bambini e le bambine di età compresa tra i 5 e i 12 anni, che potranno partecipare alle lezioni nella palestra locale.

Il progetto si configura non solo come un’opportunità sportiva, ma anche come un gesto simbolico di rinascita per Pierantonio, che ha sofferto a causa del sisma del 9 marzo 2023. Nonostante i danni significativi, la comunità dimostra la propria resilienza e il desiderio di ricominciare, utilizzando lo sport come veicolo di ripresa e coesione sociale.

Sabrina Baldinelli, presidente della Pallavolo Uisp Umbertide, ha spiegato che l’idea di rilanciare la pallavolo è emersa alcuni mesi fa. Il progetto ha preso forma con l’arrivo di Andrea Bocciolesi, insegnante della scuola materna locale e allenatore di pallavolo con esperienza significativa. Bocciolesi, insieme a Ilaria Cavalaglio, anche lei con un’importante carriera sportiva, guiderà i giovani atleti in questo nuovo percorso sportivo.

L’Assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon, ha enfatizzato l’importanza della ripresa della pallavolo a Pierantonio. Secondo Cavedon, l’iniziativa non rappresenta solo un progresso sportivo, ma anche una dimostrazione di resilienza e volontà di ricostruzione dopo il terremoto. Ha sottolineato come lo sport possa fungere da strumento per rafforzare i legami sociali e per promuovere un senso di appartenenza nella comunità.

Il progetto di Minivolley non si limita a una semplice offerta sportiva, ma mira a creare un ambiente sano e stimolante dove i giovani possono apprendere i valori fondamentali dello sport, come il lavoro di squadra e il rispetto reciproco. Sabrina Baldinelli ha dichiarato che l’iniziativa contribuirà alla crescita dei giovani, fornendo loro esperienze formative e positive.

L’incontro di formalizzazione dell’accordo, che ha dato ufficialmente avvio al ritorno del volley giovanile a Pierantonio, ha visto la partecipazione del vicesindaco di Umbertide, Annalisa Mierla, del presidente della Pallavolo Umbertide, Sabrina Baldinelli, e di altri membri della comunità sportiva e amministrativa, tra cui Gloria Ciaccini e Luca Fumanti. Questo incontro ha segnato un momento significativo per la comunità, confermando l’impegno collettivo verso la rinascita e il sostegno dei giovani.

In sintesi, il ritorno della pallavolo a Pierantonio rappresenta una tappa importante nella ripresa della frazione, evidenziando la capacità della comunità di affrontare le sfide e di investire nel futuro attraverso lo sport. Questa iniziativa dimostra che, unendo le forze e collaborando, è possibile superare le difficoltà e costruire un futuro migliore per i giovani e per la comunità nel suo complesso.