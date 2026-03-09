Ricostruzione Umbertide accelera i piani per il post sisma

Il rilancio di Pierantonio passa per i nuovi fondi del 2026

La Ricostruzione Umbertide entra nel vivo a tre anni dalle scosse che hanno profondamente segnato il tessuto sociale umbro. Erano le 16:05 del 9 marzo 2023 quando una prima violenta scossa di magnitudo 4.4, originata nel cuore delle campagne circostanti, scosse l’intero territorio. Il panico si diffuse rapidamente, ma fu solo il preludio a un evento ancora più severo. Appena quattro ore dopo, la terra tremò nuovamente con una magnitudo di 4.6, spingendo centinaia di persone a riversarsi in strada tra Pierantonio, Pian d’Assino, Sant’Orfeto e Montecorona.

L’impatto del sisma e la conta dei danni

Quella notte drammatica segnò l’inizio di un lungo periodo di precarietà. Tre anni fa il terremoto impose un censimento serrato condotto dai Vigili del Fuoco e dai tecnici della Protezione Civile, che portò alla luce una situazione critica: 135 immobili furono dichiarati totalmente inagibili per danni gravi, mentre altri 103 riportarono lesioni lievi. La stima economica complessiva per il ripristino dell’area ha superato la soglia dei 350 milioni di euro. La frazione di Pierantonio ha pagato il tributo più alto, con quasi il 90% degli edifici privati e pubblici reso inutilizzabile dallo sciame sismico che persistette per un intero mese.

La gestione degli sfollati e l’emergenza abitativa

Oltre 700 persone si ritrovarono improvvisamente senza un tetto, trovando inizialmente rifugio nei centri di accoglienza e pernottamento allestiti d’urgenza. Conclusa la fase di prima emergenza, circa 230 nuclei familiari sono rimasti impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni. Questi cittadini hanno dovuto affrontare mesi di incertezza, affidandosi al contributo di autonoma sistemazione. A differenza delle scadenze fiscali, delle bollette e delle rate dei mutui, che non hanno subito interruzioni, l’erogazione dei sussidi ha vissuto fasi di stallo burocratico che hanno messo a dura prova la resilienza della comunità locale.

Il recupero delle scuole e il futuro del borgo

Il 2026 si apre come l’anno decisivo per la cantierizzazione delle opere più attese. Tra le ferite più evidenti figurano le scuole primaria e secondaria di Pierantonio, la cui inagibilità ha costretto otto classi a un lungo trasferimento in strutture provvisorie. La realizzazione di un edificio sostitutivo ha permesso la continuità didattica, ma l’obiettivo resta il ripristino definitivo delle volumetrie originali. Le procedure amministrative per i rimborsi e la progettazione degli interventi strutturali sono ora in una fase di accelerazione, puntando a restituire normalità a un quadrante geografico che attende da mille giorni la piena ripartenza dei cantieri edilizi.