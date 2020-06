Riapre la Biblioteca Carducci a Città di Castello, prestito e restituzione attivi

“Riaprire la Biblioteca è un ulteriore passo in avanti verso la normalità. Siamo felici di riaccogliere anche se ancora con tanti distinguo tutti i tifernati, ed erano veramente in tanti, che quotidianamente frequentavano la nuova Biblioteca”: simbolicamente è proprio l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli il primo visitatori dal lock down del Covid 19 della Biblioteca Carducci di Città di Castello che domani martedì 9 giugno ricomincia il suo servizio al pubblico.

“Da domani si riparte anche con la Biblioteca” dichiara l’assessore durante un sopralluogo che ha compiuto questa mattina, lunedì 8 giugno, per visionare la nuova ripartizione degli spazi. “Tutti i musei sono aperti, dalla Pinacoteca a Malakos. La Biblioteca ripartirà con modalità di accesso ridotta e con un orario ridotto perché le misure del governo in questo momento non ci permettono di sostare. Si potrà però prendere in prestito e restituirli. Ci sono progetti di promozione culturale, pensati anche sulla base dell’esperienza negativa del COVID. Stiamo lavorando quindi al potenziamento di tutti i canali di interscambio e fruizione dei contenuti in modalità on line”.

Da martedì 9 giugno 2020 la Biblioteca Carducci di Città di Castello riprenderà il servizio al pubblico con questo orario: dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Gli utenti potranno usufruire, preferibilmente su prenotazione, telefonando al n. 075 8523171 o scrivendo a biblioteca@cittadicastello.gov.it, dei seguenti servizi: Prestito, Prestito interbibliotecario, restituzione volumi, iscrizione alla biblioteca e al servizio MLOL (Biblioteca digitale Media Library on Line). La prenotazione dei libri può avvenire anche tramite il catalogo Umbria Cultura http://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do

E’ previsto l’ingresso di una persona alla volta che dovrà essere munita di mascherina e previa disinfezione delle mani (saranno messi a disposizione degli utenti dei dispenser per sanificazione). Le sale lettura, studio e consultazione riviste e giornali rimangono momentaneamente chiuse fino a nuove disposizioni. Il personale della Biblioteca è comunque a disposizione per ogni eventuale informazione o richiesta.