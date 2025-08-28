Reliquia di Santa Veronica Giuliani donata a Città di Castello

Piccolo involucro del 1770 consegnato alle autorità religiose

Un ritrovamento eccezionale arricchisce l’attesa per la XXV edizione della Mostra mercato del Libro Antico e della Stampa Antica, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio. Un piccolo involucro di carta coeva, di pochi centimetri e ancora sigillato, attribuito a Santa Veronica Giuliani, sarà consegnato alle autorità ecclesiastiche sabato 6 settembre, subito dopo l’inaugurazione della rassegna.

L’involucro, custodito all’interno di un volume stampato a Firenze nel 1770, è stato scoperto da Loris Di Giovanni, responsabile dei libri antichi e manoscritti della casa d’aste Capitolium Art di Brescia. Sfogliando il volume, Di Giovanni ha individuato il contenitore chiuso da un timbro a secco, con sul fronte la scritta “Velo di S. Veronica Giuliani Abbadessa Cappuccina” e sul retro l’emblema francescano con due braccia incrociate che emergono da nubi, una nuda, simbolo di Gesù Cristo, l’altra vestita, a rappresentare San Francesco, con una croce latina nel punto di intersezione.

La reliquia è strettamente legata alla figura di Santa Veronica Giuliani, originaria di Mercatello sul Metauro e successivamente Badessa delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello, beatificata nel 1804 e canonizzata da Papa Gregorio XVI nel 1839. La scoperta ha immediatamente coinvolto il curatore e responsabile scientifico della mostra, Giancarlo Mezzetti, che ha confermato la notizia, e la proprietaria del volume, Costanza Manetti, discendente di una famiglia con antiche radici religiose legate all’Ordine dei Servi di Maria.

Secondo quanto riferito da Di Giovanni, la decisione di donare l’involucro alle autorità religiose durante la mostra è stata condivisa all’unisono da tutti i soggetti coinvolti, inclusi il titolare della casa d’aste Giorgio Rusconi e la stessa Costanza Manetti. La reliquia sarà così restituita alla comunità ecclesiastica in segno di devozione e valore storico, valorizzando ulteriormente la prestigiosa manifestazione culturale.

La XXV edizione della Mostra mercato del Libro Antico e della Stampa Antica, attesa da appassionati e collezionisti, offre un programma ricco di iniziative: venerdì 5 settembre l’apertura al pubblico è prevista dalle 14,30 alle 19,30, mentre sabato 6 settembre, giorno della consegna della reliquia, l’ingresso è aperto dalle 9,00 con inaugurazione ufficiale alle 9,30 e numerosi incontri, tra cui la conversazione con l’artista Antonino Bove condotta da Bruno Corà alle 18,00 nella Sala dei Fasti Vitelliani. Domenica 7 settembre la mostra resterà aperta dalle 9,00 alle 19,00.

Il ritrovamento e la futura consegna dell’involucro sottolineano la capacità della mostra di generare dibattiti culturali e artistici, confermando il valore storico dei volumi esposti e la ricchezza del patrimonio documentale tifernate. Fabio Nisi, presidente dell’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, e Giancarlo Mezzetti hanno definito la notizia “una straordinaria coincidenza” che aggiunge prestigio alla rassegna, sottolineando come ogni edizione della mostra sappia sorprendere visitatori e operatori del settore con reperti di rilevanza eccezionale.

Il piccolo involucro, il cui contenuto resta ancora da verificare, si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del libro antico, degli manoscritti storici e della memoria religiosa e culturale della città, rafforzando il legame tra collezionismo, devozione e studio storico.