Raffaello musica Rinascimento concerto Ensemble Sensus

Raffaello e la musica del Rinascimento, il concerto di Ensemble Sensus chiude il 54° Festival delle Nazioni

Dopo il successo riscosso giovedì sera dalla performance Metabolismi incontra il giovane Raffaello, il Festival delle Nazioni, a chiusura della sua programmazione, proporrà un altro grande evento dedicato a Raffaello Sanzio nell’ambito delle celebrazioni italiane per il cinquecentesimo anniversario dalla morte: si tratta di Ut Musica Pictura. Raffaello e la musica del Rinascimento, un concerto di musiche rinascimentali contemporanee del pittore e architetto urbinate, che saranno eseguite dall’Ensemble Sensus, gruppo composto da musicisti e musicologi specialisti di questo repertorio. Il concerto, che si svolgerà sabato 18 settembre 2021 alle ore 21.00 nella Chiesa di San Francesco di Città di Castello, proporrà musiche di Bartolomeo Tromboncino, Pierre Attaignant, Philippe Verdelot, Josquin Deprez, Loyset Compère, Serafino dell’Aquila e dei compositori del manoscritto Cordiforme, che saranno eseguite su strumenti antichi, in alcuni casi ricostruiti attraverso una rigorosa ricerca iconografica sulla base dell’osservazione di quelli rappresentati nei dipinti dell’artista.

Interprete di questo speciale concerto sarà l’Ensemble Sensus, formato dalla cantante Arianna Lanci e da Adriano Sangineto a organo portativo, lira arcuata, claviharpa, flauto a tre buchi e tamburino, Marianne Gubri all’arpa rinascimentale e Marco Muzzati a percussioni e salterio.

Il video del concerto sarà disponibile gratuitamente, a partire da martedì 21 settembre 2021, sul canale vimeo di Italiana e sul portale italiafestival.tv nell’ambito del cartellone Estate all’italiana Festival 2021, un progetto fortemente voluto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Associazione ItaliaFestival di cui il Festival delle Nazioni fa parte.

Come se dall’immagine nascesse il suono, la particolarità di questo concerto risiede nell’impiego di strumenti musicali ricostruiti a partire da quelli riprodotti nelle opere del genio di Urbino: Il Parnaso, La Scuola di Atene, La Pala degli Oddi, fino ad arrivare ovviamente all’Estasi di Santa Cecilia.

Il liutaio Michele Sangineto, storico autore da più di quarant’anni di accurate riproduzioni di strumenti rinascimentali – per i quali ha ottenuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali – ha potuto ricostruire quegli stessi strumenti nel rispetto dei rapporti dimensionali, della morfologia e della fisica acustica. Nel concerto prende così vita l’organo portativo, capovolto e sorretto dalla figura di Santa Cecilia al centro del dipinto; il flauto a tre buchi e il tamburino, raffigurati nella stessa opera, ai piedi di Santa Cecilia; la lira arcuata, imbracciata dalla figura più a destra dei tre suonatori centrali nel Parnaso, strumento che rappresentava l’evoluzione moderna della lira orfica; l’arpa rinascimentale, che ritroviamo imbracciata da un angelo nella Pala degli Oddi dello stesso Raffaello. Nella performance, inoltre, è presente un altro strumento tipicamente rinascimentale: la claviharpa, strumento che non trova riscontro in alcuna fonte scritta, di cui si possiede solo una dettagliata iconografia nel Fregio delle arti liberali, dipinto dal Giorgione presso la sua abitazione di Castelfranco Veneto. Infine il salterio, strumento strettamente imparentato con il monocordo di Pitagora, e che per la sua particolare forma, suono, e rimandi all’ordine delle sfere celesti è spesso rappresentato nella pittura dell’epoca, va ad arricchire l’organico strumentale che accompagna la voce cantata nel viaggio attraverso lo spirito musicale rinascimentale.

I biglietti per il concerto (intero € 10,00, ridotto € 5,00) si possono prenotare allo 075 8521142 e ritirare la sera del concerto all’ingresso della Chiesa di San Francesco. Pochissimi i posti ancora disponibili. Grazie alla collaborazione con PoliedroCultura, i possessori del titolo di accesso potranno avere una riduzione sul biglietto di ingresso alla Pinacoteca comunale di Città di Castello nella giornata di domenica 19 settembre (aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30).

Per ulteriori informazioni, ticket@festivalnazioni.com, www.festivalnazioni.com.