Città di Castello, Pinacoteca comunale visitatori in crescita a Ferragosto

La Pinacoteca comunale piace ai turisti. Il fine settimana di Ferragosto ha visto presenze molto importanti, nettamente in aumento rispetto al trend abituale registrato negli anni scorsi in occasione della festività, nel solco del flusso turistico che caratterizza Città di Castello in questo periodo.

“La nostra pinacoteca è divenuta, specialmente in epoca-Covid, meta prediletta di tanti visitatori italiani”, sottolinea l’assessore alla Cultura Vincenzo Tofanelli, che spiega come “nel fine settimana siano stati i nostri connazionali i principali ammiratori dei capolavori del museo, da Raffaello a Signorelli, insieme a un buon numero di stranieri e ad alcuni tifernati, giovani in particolare”.

La pandemia ha cambiato anche l’approccio all’esposizione, perché ci sono stati turisti italiani che sabato e domenica hanno richiesto visite guidate, investendo nella prenotazione di un percorso personalizzato alla scoperta dei tesori di Palazzo Vitelli alla Cannoniera con le operatrici di Poliedro Cultura. Nel rispetto delle disposizioni del decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 l’accesso al museo è stato consentito solo a quanti fossero in possesso del Green Pass Covid 19, accompagnato da un documento di identità.

“Abbiamo visto crescere molto l’attenzione per il nostro museo da parte degli appassionati d’arte e dei semplici visitatori in città, che si presentano sempre più a palazzo Vitelli alla Cannoniera con la consapevolezza delle ricchezze che ospita, dietro alla promozione che negli ultimi anni ha fatto conoscere meglio l’esposizione e alla curiosità generata dal Cinquecentenario di Raffaello, con il recente restauro dello stendardo processionale della Santissima Trinità e l’ormai prossima mostra che sarà dedicata alla sua produzione giovanile”.

Diversi sono stati anche coloro che, su suggerimento del personale del museo, hanno approfittato della possibilità di ammirare dopo la Pinacoteca anche la rotonda medievale nel quartiere Prato, scrigno che custodisce suggestive testimonianze architettoniche e storiche aperto gratuitamente alle visite tutte le domeniche di agosto.