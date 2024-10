Radioterapia garantita all’ospedale di Città di Castello

D’Angelo conferma l’importanza della struttura oncologica

Città di Castello, Radioterapia, D’Angelo, oncologia, donazione, Altotevere, servizi, eccellenza

Il direttore generale della sanità umbra, Massimo D’Angelo, ha confermato che l’ospedale di Città di Castello continuerà a disporre della sua struttura complessa di Radioterapia. L’annuncio è stato fatto durante una cerimonia di donazione organizzata dall’Associazione Altotevere contro il cancro, rappresentata dal presidente Italo Cesarotti, tenutasi il 28 ottobre presso la sala riunioni della struttura ospedaliera.

Durante l’evento, coordinato dal Direttore del Presidio Ospedaliero dell’Alto Tevere, Silvio Pasqui, D’Angelo ha evidenziato l’importanza di mantenere elevati standard per l’intera struttura oncologica dell’ospedale, sottolineando l’eccellenza della breast unit. Questo reparto, infatti, è considerato un punto di riferimento nella professionalità e nella qualità del servizio offerto agli utenti.

L’Usl Umbria 1 ha comunicato che, oltre all’annuncio della continuità della Radioterapia, D’Angelo ha espresso l’intenzione di valorizzare ulteriormente il reparto di ortopedia. Questo sviluppo mira a migliorare ulteriormente i servizi offerti dall’ospedale, rendendoli sempre più accessibili e di qualità per la comunità.

Italo Cesarotti, presidente dell’associazione, ha dettagliato gli ausili donati ai reparti di Oncologia e Anatomia patologica, frutto di richieste avanzate sia dal personale sanitario che dai pazienti. Tra le donazioni spicca la fornitura di quattro lettini chemioterapici elettrici, richiesti direttamente dagli utenti del servizio. Inoltre, è stata acquistata una sonda wireless (un ecografo portatile) per il reparto di Oncologia. Per quanto riguarda il reparto di Anatomia Patologica, sono stati donati una camera Leika con modulo immagine, un processore Intel Core e una smart TV da 42 pollici, destinata all’utilizzo come monitor. L’importo totale delle donazioni ammonta a 22.500 euro.

Il direttore Pasqui ha espresso gratitudine all’Associazione per il continuo supporto, evidenziando l’importanza della presenza dei volontari nell’ospedale per assistere i pazienti. Ha anche ribadito il suo impegno per mantenere elevati livelli di eccellenza nei servizi offerti, in particolare per quanto riguarda la Breast Unit. Pasqui ha sottolineato che gli indicatori di performance e i fatturati dell’ospedale sono in crescita, superando i livelli pre-pandemia, un segnale positivo per la struttura e per l’intera comunità locale.

Questa iniziativa di donazione e gli impegni presi dai rappresentanti regionali testimoniano l’attenzione costante verso le esigenze dei pazienti e la volontà di migliorare i servizi sanitari nel territorio. La continuità della Radioterapia e gli investimenti nei reparti di oncologia e anatomia patologica rappresentano passi significativi verso un’assistenza sanitaria sempre più efficiente e di qualità.