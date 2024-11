Punto Digitale Facile: Al via la collaborazione con i sindacati

Punto Digitale Facile – È stata ufficialmente lanciata oggi la collaborazione tra gli sportelli Punto Digitale Facile della Zona Sociale 1 e i sindacati dell’Alto Tevere, CISL, CGIL e UIL. La presentazione è avvenuta presso l’Aula Multimediale della Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini, con la partecipazione di esponenti locali e sindacali. Tra gli intervenuti l’Assessore all’Innovazione digitale, Rodolfo Braccalenti, e l’Assessore alle Politiche Sociali e Protezione Civile, Benedetta Calagreti, oltre ai referenti dei sindacati locali Paola Celicchi, Antonello Paccavia, Sandro Belletti e Barbara Mischianti.

Il progetto nasce con l’obiettivo di ampliare l’offerta di supporto informatico per i cittadini, mettendo a disposizione non solo gli sportelli territoriali, ma anche una presenza itinerante presso le sedi sindacali di Città di Castello e Umbertide. Gli utenti potranno, infatti, ricevere informazioni e un primo supporto per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione.

I Facilitatori Digitali, che già operano nei DigiPASS della Zona Sociale 1, saranno disponibili per offrire assistenza gratuita, in particolare per l’utilizzo di servizi digitali quali la SPID, il CUP online e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. L’iniziativa mira a rendere più semplice l’accesso ai servizi pubblici, con l’obiettivo di favorire un’inclusione digitale a 360 gradi, soprattutto tra i cittadini meno esperti nell’uso delle nuove tecnologie.

“La collaborazione con i sindacati rappresenta un passo importante per garantire a tutti i cittadini l’accesso a strumenti che semplifichino la loro vita quotidiana e le interazioni con la Pubblica Amministrazione”, ha dichiarato l’Assessore Braccalenti durante l’incontro. “Stiamo cercando di fare in modo che ogni cittadino possa esercitare la propria cittadinanza digitale in modo facile e immediato”.

Le sedi dei sindacati CISL, CGIL e UIL, già luoghi di consulenza e supporto per i lavoratori, diventano quindi anche un punto di riferimento per chi ha bisogno di orientarsi nel mondo digitale. I Facilitatori Digitali, infatti, si mettono a disposizione per aiutare gli utenti a navigare tra i siti della Pubblica Amministrazione, a compilare istanze online e a familiarizzare con strumenti come la messaggistica istantanea, le applicazioni mobili e la sicurezza in rete.

Inoltre, a partire dai prossimi mesi, sono previsti nuovi corsi gratuiti di alfabetizzazione digitale per adulti e anziani. I corsi tratteranno argomenti pratici come l’utilizzo di APP, la gestione dei fogli di calcolo e la navigazione in sicurezza sul web, con l’intento di ridurre il divario digitale e offrire ai partecipanti le competenze necessarie per interagire con i servizi pubblici online.

I DigiPASS della Zona Sociale 1, da inizio anno, hanno registrato un significativo aumento degli utenti, con oltre 1400 ingressi e più di 2200 servizi erogati. Un segnale evidente di come l’inclusione digitale sia ormai un’esigenza concreta per un numero crescente di cittadini.

A seguire, l’elenco degli sportelli fissi e dei relativi orari di apertura:

Sede DigiPASS Umbertide (presso palazzina FAMO, Piazza Carl Marx)

Lunedì: 10:00 – 12:00

Sede DigiPASS Città di Castello (presso Biblioteca Carducci, Via XI Settembre)

Martedì: 9:00 – 13:00

Mercoledì: 9:00 – 13:00

Giovedì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:30

Venerdì: 9:00 – 13:00

Sabato: 9:00 – 13:00

Sede DigiPASS Citerna (presso Info-point Palazzo Comunale, Corso Garibaldi)

Mercoledì: 10:00 – 12:00

Sede DigiPASS San Giustino (presso Palazzo Comunale, Piazza del Municipio)

Venerdì: 10:00 – 12:00

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di digitalizzazione dei servizi pubblici, che mira a migliorare l’accessibilità e l’efficienza della Pubblica Amministrazione, rispondendo alle esigenze di una popolazione sempre più orientata verso l’uso delle tecnologie digitali.

