Puliamo il Mondo arriva a Città di Castello

Studenti protagonisti della campagna ambientale Legambiente

L’edizione 2025 di “Puliamo il Mondo”, storica iniziativa nazionale di volontariato ambientale ideata e sostenuta da Legambiente, approderà a Città di Castello venerdì 19 settembre con un evento dedicato agli alunni della scuola primaria di Rignaldello, guidata dalla dirigente scolastica Silvia Ghigi.

Protagonisti saranno i ragazzi della classe quinta che, insieme agli insegnanti e sotto la guida dell’insegnante Carla Orbi, indosseranno i panni di “operatori ecologici per un giorno”. A partire dalle ore 11, gli studenti si occuperanno della rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree verdi intorno all’istituto. L’attività, pensata per coniugare educazione civica e rispetto per l’ambiente, si svolgerà grazie alla collaborazione del Comune e di Sogepu, che metterà a disposizione contenitori e personale per la raccolta e il recupero dei materiali.

Alla mattinata sarà presente l’assessore all’Ambiente, Mauro Mariangeli, affiancato dalla responsabile del servizio comunale, Lucia Bonucci, insieme a rappresentanti di Legambiente. Gli studenti saranno dotati di guanti e specifica attrezzatura, per affrontare in piena sicurezza le attività di pulizia e imparare concretamente l’importanza di un comportamento responsabile.

Con questa tappa, l’iniziativa di Legambiente conferma la sua capacità di unire istituzioni, scuole e associazioni per diffondere tra i giovani la consapevolezza del valore della cura dei luoghi che vivono ogni giorno.