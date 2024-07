Progetto ‘Cantiere per i giovani’ continua a coinvolgere la comunità

Progetto – Il progetto “Cantiere per i giovani”, un’iniziativa di Asl 1 Umbria e Zona sociale 1, continua a fare progressi. Questo progetto, che vede la partecipazione dell’Ufficio di cittadinanza di Città di Castello e gli educatori dell’Unità di Strada delle cooperative La Rondine e Asad, ha recentemente organizzato un evento presso l’Oratorio Ored’oro di Trestina.

Dopo un evento al “Sasso”, un luogo molto frequentato dai giovani, l’attenzione si è spostata su un pomeriggio di giochi. Circa trenta giovani hanno partecipato all’evento, durante il quale hanno avuto l’opportunità di esprimere le loro idee e proposte su come migliorare la loro città attraverso un questionario anonimo.

Letizia Guerri e Benedetta Calagreti, assessori ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Città di Castello, hanno dichiarato che i dati raccolti saranno utilizzati per sviluppare progetti futuri. Hanno espresso la loro soddisfazione per l’iniziativa e hanno annunciato che ci sarà un altro evento in futuro.

L’obiettivo del progetto è di convogliare le risorse sociali, sanitarie e della comunità in iniziative che promuovono non solo l’ascolto e la cura, ma anche la prevenzione e uno stile di vita sano e condiviso. Si prevede di organizzare eventi che combinano musica e divertimento nei luoghi più frequentati dai giovani del Comune di Castello, in collaborazione con altre realtà del territorio.

Questi eventi offrono l’opportunità di confrontarsi con i giovani, ascoltando il loro punto di vista sul mondo giovanile a Città di Castello e le loro proposte e idee per migliorare la città in cui vivono. Gli incontri si svolgono in un clima di libertà, condivisione, ascolto e rispetto reciproco, creando un ambiente non giudicante.

L’obiettivo finale è di riportare i giovani a interessarsi della cosa pubblica e delle istituzioni, discutendo in maniera costruttiva e lontani da pregiudizi e stereotipi. Il prossimo appuntamento sarà a fine agosto in un altro luogo di ritrovo popolare tra i giovani: il Mc Donald.