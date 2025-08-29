Primi allenamenti della ErmGroup Altotevere tra campo e acqua

Tre giorni di lavoro mirati alla forma fisica e alla prevenzione

Primi giorni di lavoro intenso per la ErmGroup Altotevere, impegnata nella preparazione in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca. La squadra biancazzurra ha affrontato una settimana “corta”, scandita da tre giornate di attività tra palestra, campo e piscina, seguite da un fine settimana di riposo. L’inizio della stagione è stato coordinato dall’assistant coach Mirko Monaldi, che ha avuto la responsabilità di seguire il gruppo in questa fase iniziale.

Al mattino, gli atleti si sono ritrovati al palazzetto dello sport di San Giustino, dedicandosi principalmente a esercizi di forza e pesistica. Nel pomeriggio, il gruppo ha proseguito la preparazione al centro sportivo Pampaloni di Fighille, con sessioni di atletica, beach volley e lavoro in piscina. L’approccio della squadra è stato graduale, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni e al recupero metabolico.

“Questi primi tre giorni sono stati pensati per riportare i ragazzi alle condizioni fisiche ottimali, lavorando sui sistemi aerobici e anaerobici”, ha spiegato Monaldi. Gli allenamenti hanno incluso movimenti dinamici e toccate di palla leggere, alternati a esercizi su sabbia e in acqua, con l’obiettivo di minimizzare il rischio di usura fisica e proteggere l’integrità degli atleti durante una stagione che si preannuncia impegnativa.

La preparazione iniziale si concentra su un equilibrio tra intensità e tutela del benessere dei giocatori, combinando carichi controllati con attività preventive. Monaldi ha sottolineato che la prevenzione sarà uno degli strumenti principali della squadra, poiché il campionato prevede gare ravvicinate e alta pressione fisica. “Bisogna essere pronti a reggere le sollecitazioni settimanali senza compromettere la prestazione”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di un approccio progressivo e mirato.

Nonostante le condizioni atmosferiche instabili, il clima tra i giocatori è positivo e motivato. La squadra, giovane e desiderosa di crescere, mostra un entusiasmo evidente durante ogni sessione. “Dopo diversi anni, percepire questo livello di energia e voglia di fare non è scontato. Partiamo con il sorriso e l’obiettivo di emozionarci lungo tutta la stagione”, ha concluso Monaldi.

Il lavoro iniziale della ErmGroup Altotevere rappresenta quindi un primo passo fondamentale verso la costruzione della condizione fisica, mentale e tecnica necessaria per affrontare il campionato di Serie A3. La combinazione di allenamenti mirati, prevenzione e motivazione collettiva segna il punto di partenza della nuova stagione, con l’obiettivo di conciliare efficacia sportiva e cura dell’atleta.