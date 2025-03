Prima visita pubblica di Emanuele Ciotti ad Umbertide

Entro fine mese iniziano i lavori per il nuovo ospedale

Emanuele Ciotti, nuovo direttore generale dell’Usl Umbria 1, ha fatto la sua prima uscita pubblica ad Umbertide oggi, mercoledì 19 marzo. Durante la visita, è stato accompagnato dal direttore sanitario facente funzioni, Luigi Sicilia, e dal direttore amministrativo Enrico Martelli. A fare da guida nell’ispezione delle strutture è stato il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, che ha accolto il nuovo vertice dell’Azienda sanitaria insieme ad altri dirigenti locali, tra cui Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero dell’Alto Tevere, e Daniela Felicioni, direttrice del Distretto dell’Alto Tevere. Il sopralluogo ha avuto lo scopo di esaminare le strutture in vista dell’imminente avvio dei lavori per la realizzazione dell’Ospedale della Comunità, progetto che rientra nelle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’inizio dei lavori, che segneranno la costruzione di un nuovo padiglione ospedaliero all’interno dell’ospedale di Umbertide, è programmato per la fine di marzo. Questi lavori sono una tappa fondamentale per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sanitari nell’area, con un focus particolare sulla comunità locale. Il progetto, ha spiegato il dottor Ciotti, rappresenta un passo importante per il miglioramento delle strutture sanitarie dell’Umbria. Il direttore generale ha ribadito l’importanza di monitorare attentamente l’avanzamento dei lavori per garantire che vengano completati nei tempi e con la qualità stabilita.

Il sopralluogo ha anche incluso la visita alla Palazzina del Presidio ambulatoriale multidisciplinare integrato per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, una struttura dedicata alla cura di queste problematiche, e alla Casa della Comunità di Umbertide, che si trova in Largo Cimabue. La Casa della Comunità rappresenta un punto di riferimento per la salute dei cittadini e offre servizi a livello territoriale, rispondendo così alle esigenze locali di assistenza.

In seguito, il dottor Ciotti ha visitato l’Istituto Clinico Tiberino, un centro di eccellenza nella riabilitazione neurologica e ortopedica, che ha suscitato un’impressione positiva da parte del direttore generale. «L’Istituto Clinico Tiberino è un vero fiore all’occhiello della sanità umbra. La qualità dei servizi offerti, le tecnologie avanzate utilizzate e la sinergia tra sanità pubblica e privata sono evidenti», ha dichiarato Ciotti durante la visita. L’Istituto ha una lunga tradizione nella riabilitazione e nella cura di pazienti con problematiche neurologiche e ortopediche, e il suo ruolo nella rete sanitaria regionale è fondamentale.

Durante la visita, sono state anche documentate alcune immagini dei protagonisti dell’evento. Tra i presenti, oltre al già citato Emanuele Ciotti, vi erano il presidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Clinico Tiberino, Antonio D’Acunto, Luca Carizia sindaco di Umbertide, e Enrico Martelli, direttore amministrativo dell’Usl Umbria 1. Tra i dirigenti tecnici e sanitari, figurano anche Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero dell’Alto Tevere, e Daniela Felicioni, direttrice del Distretto Alto Tevere.

I lavori per l’Ospedale della Comunità a Umbertide sono attesi con particolare interesse, poiché rappresentano una risposta alle necessità sanitarie crescenti della popolazione locale. L’intervento si inserisce in una serie di riforme e potenziamenti delle strutture sanitarie regionali, nell’ambito della più ampia programmazione dei fondi europei e nazionali. Il progetto non si limita alla sola realizzazione di nuove strutture ospedaliere, ma prevede anche un adeguamento complessivo della sicurezza e dell’accessibilità degli edifici, con un focus particolare sull’adeguamento antisismico di tutta l’area ospedaliera.

Il prossimo futuro per l’Usl Umbria 1 sembra segnato da un periodo di grande trasformazione, con la promozione di progetti ambiziosi e la volontà di rispondere in modo efficace alle sfide sanitarie della regione. Questi interventi contribuiranno non solo a rafforzare l’offerta sanitaria, ma anche a migliorare la qualità della vita dei cittadini, con servizi più moderni, efficienti e accessibili.

Concludendo la visita, il dottor Ciotti ha sottolineato l’importanza di continuare a investire nel miglioramento delle strutture e nell’ampliamento dei servizi. Il lavoro congiunto tra istituzioni pubbliche e private è fondamentale per garantire una sanità sempre più al passo con le esigenze della popolazione.