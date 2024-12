Presepe vivente itinerante: disposizioni per il 20 dicembre

Presepe vivente itinerante – Il 20 dicembre, dalle 21:00 alle 23:00, il centro storico di Città di Castello ospiterà il presepe vivente itinerante promosso dall’Oratorio San Giovanni Bosco. L’evento, intitolato “Lo chiederemo agli Angeli – immagini del Presepe nelle vie della città”, riunirà le comunità dei rioni, le parrocchie e i commercianti del Consorzio Pro Centro.

Il corteo partirà da piazza Santa Maria Maggiore, attraverserà numerose vie del centro storico e si concluderà in largo Amedeo Corsi. Lungo l’itinerario, i figuranti rievocano scene della natività, con costumi d’epoca, rappresentazioni simboliche e canti natalizi eseguiti dai bambini delle parrocchie.

Il percorso del corteo

La rappresentazione inizierà da piazza Santa Maria Maggiore, con la ricostruzione della casa di Maria sulla scalinata della chiesa. Proseguendo, il corteo toccherà:

– Via Luca Signorelli, dove sarà rappresentata la casa di Giuseppe;

– Piazza Gabriotti, con la casa di Elisabetta sulla scalinata del duomo;

– Via Pomerio San Girolamo, dove sarà allestito un mercato dell’epoca;

– Largo Amedeo Corsi, luogo della scena della natività.

Le vie comprese nell’itinerario sono:

– Corso Vittorio Emanuele;

– Via Signorelli;

– Via dei Cavalieri;

– Via dei Casceri;

– Via della Pendinella;

– Via Cacciatori del Tevere;

– Via del Brandano;

– Via della Fraternita;

– Via Sant’Andrea.

Scene e partecipanti

Lungo il tragitto, quadri viventi animeranno i momenti più significativi della natività di Gesù, con la partecipazione attiva dei rioni cittadini. I volontari di ogni società rionale avranno il compito di rappresentare specifiche tappe del percorso:

– Il rione Mattonata, con i canti della Pasquella;

– Il rione Prato, con figuranti dedicati al periodo natalizio;

– Il rione San Giacomo, con la scena finale della natività e la rappresentazione dei lebbrosi in via della Fraternita.

Viabilità e sosta

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comando di Polizia Locale ha emesso un’ordinanza con limitazioni al traffico e alla sosta:

Divieto di sosta:

– 20:00-21:00: piazza Santa Maria Maggiore (sagrato della chiesa);

– 20:00-22:00: via Luca Signorelli, piazza San Giovanni in Campo;

– 21:00-22:00: piazza Gabriotti, largo Bartolini, via della Fraternita;

– 15:00-23:00: pomerio San Girolamo e largo Amedeo Corsi.

Divieto di transito:

– 15:00-23:00: pomerio San Girolamo, intersezione via XI Settembre (eccetto residenti e mezzi di soccorso);

– 21:00-23:00: sull’intero percorso del corteo itinerante.

Le limitazioni coinvolgono anche gli stalli di sosta per residenti e disabili situati lungo le vie interessate. Le autorità raccomandano ai cittadini di utilizzare percorsi alternativi e di rispettare le segnalazioni stradali.

Partecipazione e organizzazione

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra:

– Oratorio San Giovanni Bosco;

– Le parrocchie del centro storico;

– Le società rionali;

– I commercianti del Consorzio Pro Centro.

Con figuranti di tutte le età e la partecipazione delle comunità locali, il presepe vivente vuole offrire un momento di condivisione e spiritualità, unendo storia, tradizione e rappresentazione della natività.

Il 20 dicembre, dunque, il cuore di Città di Castello si trasformerà in uno scenario suggestivo, dove la storia e il significato del Natale prenderanno vita attraverso scene viventi e canti natalizi.