Presepe d’autore conclude in bellezza, raccolti 3265 euro

Presepe d’autore – Grazie alla generosità degli artisti locali e di tanti umbertidesi sono stati raccolti 3265 euro per la realizzazione di un’aula di educazione artistica presso la scuola primaria “Giuseppe Garibaldi”. Il progetto è stato reso possibile nel corso della terza edizione della mostra “Presepe d’Autore”, esposizione entrata ormai nella tradizione del periodo natalizio umbertidese che si svolge in via Garibaldi, ideata e portata avanti dalla signora Franca Fodaroni con il sostegno dei commercianti della via e dell’Amministrazione Comunale di Umbertide.

I proventi che porteranno alla realizzazione dell’aula sono stati consegnati simbolicamente nel corso di una cerimonia che si è svolta domenica 15 gennaio presso il Centro socio-culturale San Francesco di Umbertide alla presenza del sindaco Luca Carizia, della dirigente scolastica del I Circolo Didattico Silvia Reali, dell’assessore alla Cultura Sara Pierucci, della signora Franca Fodaroni, degli artisti che hanno messo a disposizione le loro opere, di tanti umbertidesi che non sono voluti mancare a questo appuntamento e dei bambini delle classi quarte e quinte della primaria “Garibaldi” che in coro si sono esibiti in un piccolo concerto.

“Coniugare una mostra come ‘Presepe d’Autore’ con la realizzazione di una nuova aula di educazione artistica per la scuola Garibaldi è un messaggio bellissimo – ha affermato il sindaco Luca Carizia – Per questo un sentito ringraziamento va alla signora Franca Fodaroni per il grande impegno messo per la realizzazione dell’iniziativa, a tutti i commercianti di via Garibaldi per il supporto, gli artisti partecipanti e soprattutto agli umbertidesi che con la loro generosità hanno portato alla realizzazione di questo progetto”.

“Sono veramente felice di condividere con voi questo momento – ha detto la dirigente del I Circolo Didattico, Silvia Reali – E’ importantissimo questo stretto rapporto che la scuola ha il territorio, trasformandosi in un unico contesto. Crediamo fortemente a un territorio che possa diventare educante. Un grazie di vero cuore va alla signora Fodaroni per averci coinvolto in questo progetto. L’arte è un linguaggio internazionale che va appreso fin da piccoli. Come scuola accogliamo più che volentieri questa nuova aula che porterà i nostri alunni a esprimere il proprio talento”.

“Vedere realizzarsi questo progetto è veramente bello – ha dichiarato l’assessore Pierucci – Tutto questo dimostra il grande attaccamento degli umbertidesi verso le nuove generazioni che avranno a loro disposizione una nuova aula per esprimere la loro bravura. Ciò è stato possibile grazie all’intuizione della signora Fodaroni che ha mostrato come da una realtà forte e consolidata come ‘Presepe d’autore’ si possa creare qualcosa per i cittadini del futuro. Un vivo ringraziamento va ai commercianti di via Garibaldi, agli artisti e a tutti gli umbertidesi che hanno dato il loro contributo fattivo”.

“E’ stata veramente una grande emozione – ha affermato la signora Franca Fodaroni – vedere tanti artisti che hanno messo a disposizione di questo progetto le loro opere e numerosi umbertidesi che hanno voluto dare il loro contributo alla realizzazione dell’aula di educazione artistica. Sono veramente soddisfatta per questo momento così significativo. L’impegno di ‘Presepe d’Autore’ non finisce qui e già stiamo lavorando per la prossima edizione e per i progetti futuri”.