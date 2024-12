Presentato il programma “Natale a Umbertide”

Presentato il programma – Oggi, presso la Sala Tevere del Palazzo Comunale di Umbertide, è stato presentato ufficialmente il programma “Natale a Umbertide”, un ciclo di eventi che accompagnerà la città fino al 6 gennaio 2025. La conferenza stampa, che ha visto la partecipazione del sindaco Luca Carizia, della vicesindaco Annalisa Mierla, delle associazioni locali e dei commercianti, ha messo in evidenza la grande collaborazione che ha dato vita alla manifestazione natalizia.

Il sindaco Carizia ha aperto l’incontro con un saluto istituzionale, sottolineando l’importanza della cooperazione tra tutte le componenti della comunità per la realizzazione di questo programma natalizio. “Il nostro Natale sarà un momento di unione, grazie all’impegno delle associazioni, dei commercianti e dei volontari, che hanno lavorato insieme per regalare alla città un evento che arricchisce la nostra tradizione e la nostra cultura,” ha dichiarato il sindaco.

La vicesindaco Mierla, con delega alla Cultura, ha illustrato nel dettaglio il programma degli eventi, evidenziando il ruolo centrale delle associazioni e dei commercianti che hanno reso possibile l’organizzazione. “Il programma che presentiamo oggi è frutto di un impegno collettivo, che ha visto il coinvolgimento di tanti soggetti, dal settore privato al pubblico. Ringrazio, in particolare, il lavoro del Comandante Gabriele Tacchia e della Polizia Locale, che hanno contribuito alla sicurezza e alla gestione dell’intera organizzazione,” ha aggiunto la vicesindaco.

Una menzione speciale è stata dedicata a Dina Centogambe, responsabile tecnica del progetto “Umbertide Cardioprotetta”, che ha ricevuto il ringraziamento per il suo impegno nel campo della sicurezza sanitaria.

Calendario degli eventi principali:

1 dicembre: Inizia con il “Presepe d’autore” di Confcommercio Umbertide , visibile in via Garibaldi fino al 7 gennaio .

Inizia con il “Presepe d’autore” di , visibile in fino al . 7 dicembre: Tombola di beneficenza a cura di Unitalsi ; lo spettacolo teatrale “Un canto di Natale” di Charles Dickens al Teatro dei Riuniti alle ore 21:00 , seguito dallo Scrooge Party alle 23:00 .

Tombola di beneficenza a cura di ; lo spettacolo teatrale “Un canto di Natale” di al alle ore , seguito dallo alle . 8 dicembre: Accensione dell’albero in Piazza Matteotti ; apertura della Casa di Babbo Natale presso la Rocca dalle 15:30 alle 18:30 . Durante il pomeriggio, in tutta la città, ci saranno laboratori per bambini , il mercatino di Natale , e l’ animazione degli artisti di strada .

Accensione dell’albero in ; apertura della presso la dalle . Durante il pomeriggio, in tutta la città, ci saranno , il , e l’ . 14 dicembre: Concerto “Natale tra Umbria e Toscana ” presso la Chiesa di Cristo Risorto alle ore 21:00 .

Concerto “Natale tra e ” presso la alle ore . 15 dicembre: Mercato di Natale in Piazza Caduti del Lavoro dalle 9:00 ; accensione dell’ Agrialbero , un albero di Natale realizzato con mezzi agricoli, alle 17:00 lungo la SS416 di Niccone .

Mercato di Natale in dalle ; accensione dell’ , un albero di Natale realizzato con mezzi agricoli, alle lungo la . 22 dicembre: Concerto della Banda Cittadina e del coro delle scuole presso la Chiesa di San Francesco alle ore 21:00 .

Concerto della Banda Cittadina e del coro delle scuole presso la alle ore . 24 dicembre: La Babbo Natale Band , per le vie cittadine, con musica itinerante dalle 16:00 .

La , per le vie cittadine, con musica itinerante dalle . 3 gennaio 2025: Concerto di Capodanno “Natale tra Umbria e Toscana” alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Francesco di Preggio.

Una delle principali novità di quest’anno è rappresentata dalla trasformazione della Casa di Babbo Natale in La Casa della Befana, che aprirà le sue porte presso la Rocca il 6 gennaio 2025.

Il programma si caratterizza per un mix di tradizione e innovazione, con eventi per tutte le età, dalle letture per bambini ai concerti. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla beneficenza, con iniziative come la tombola organizzata da Unitalsi e la tombola del Basket Club Fratta.

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine per l’impegno e la collaborazione di tutti coloro che hanno reso possibile questo programma natalizio, definendolo un esempio di come il lavoro di squadra possa portare a risultati straordinari. “Questo Natale sarà speciale per la nostra comunità, che ha saputo unire tradizione, cultura e spirito di solidarietà,” ha concluso il sindaco Carizia.