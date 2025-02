Premio alla carriera per Francesca Zampini, allevatrice di levrieri

L’allevamento Azamour, considerato un “tempio” degli azawakh e dei saluki, ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, proiettando il nome di Città di Castello nel mondo. I campioni dell’allevamento continuano a vincere titoli anche nel 2025, con l’ultimo successo di Zahra a Parigi, proclamata miglior soggetto dell’esposizione alla Société canine de l’Ile de France. Agnese della Rocca, presidente del Club del levriero Afghano in Italia e giudice Enci, possiede Zahra, mentre la sorella Azamour Saba è stata proclamata campionessa di corsa in Francia.

Dal 2006 al 2020, gli azawakh di Città di Castello hanno vinto il titolo di migliore assoluto della razza ai campionati del mondo per dieci anni consecutivi. Nel 2020, gli azawakh hanno partecipato per la prima volta alle mostre canine negli USA, e la campionessa americana Azamour Anbar è stata la prima a vincere il Westminster a New York, la più importante esposizione USA.

Il sindaco Secondi e l’assessore Carletti hanno espresso le loro congratulazioni a Zampini e al suo team, sottolineando l’importanza dei riconoscimenti ottenuti per l’immagine della città. Hanno evidenziato come tali successi siano il risultato della professionalità, dedizione e passione per l’allevamento di qualità.

Zampini e Palliani, visibilmente commossi, hanno ringraziato per il riconoscimento, definendolo un onore immenso e una spinta a continuare a perfezionare le razze dei loro straordinari levrieri. Hanno dichiarato di voler portare sempre più in alto il nome della città in ogni competizione.