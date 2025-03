Attivati ​​pannelli di allerta lungo il percorso ciclopedonale

L’amministrazione comunale di Città di Castello ha emesso un avviso alla cittadinanza riguardo a possibili innalzamenti del livello idrometrico del Tevere nelle prossime ore, a seguito di un’allerta meteo diffusa dalla Regione Umbria e in considerazione dei rilasci di acqua dalla diga di Montedoglio , comunicata stamattina dall’ Ente Acque Umbre-Toscane . L’avviso invita i cittadini a prestare attenzione lungo il percorso ciclopedonale che si sviluppa lungo il fiume.

A partire da oggi, 14 marzo 2025 , il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Umbria ha diffuso un bollettino di allerta che include un codice giallo, il che indica un rischio ordinario di criticità idraulica, idrogeologica e vento per l’area dell’ Altotevere . Questo rischio sarà in vigore per tutta la giornata di venerdì 14 marzo e continuerà anche nella giornata di sabato 15 marzo, con l’introduzione di un codice giallo per rischio idraulico e temporale.

Per garantire la sicurezza della popolazione, sono stati attivati ​​dei pannelli digitali lungo il percorso ciclopedonale che corre accanto al Tevere , dove è previsto un possibile innalzamento del livello del fiume. I cittadini sono quindi invitati a prestare particolare attenzione ea seguire tutte le indicazioni fornite dalle autorità locali per evitare comportamenti imprudenti che potrebbero mettere a rischio la loro sicurezza.

L’ amministrazione comunale ha confermato che la situazione sarà monitorata con attenzione nelle prossime ore grazie alla collaborazione del Presidio Territoriale del Servizio di Protezione Civile Comunale di Città di Castello . Il monitoraggio della situazione idrologica e meteorologica sarà costante, con aggiornamenti regolari sulla dinamica del fiume e sulle condizioni meteo previste per il fine settimana.

In aggiunta al bollettino meteo, sono previste ulteriori misure precauzionali, tra cui l’adozione di una sorveglianza più attenta lungo le sponde del fiume, in modo da prevenire eventuali pericoli per la popolazione ei passanti. I pannelli di allerta saranno utilizzati per comunicare tempestivamente ai cittadini le eventuali modifiche nelle condizioni del Tevere , assicurando una rapida risposta in caso di emergenza.

Il codice giallo, che inizia oggi e si estende fino alla mezzanotte di domenica 16 marzo, prevede anche una valutazione del rischio idraulico e dei temporali intensi che potrebbero verificarsi nel fine settimana. Le autorità locali, in collaborazione con il servizio di protezione civile, stanno lavorando per garantire che la cittadinanza possa essere adeguatamente informata e protetta da potenziali fenomeni meteorologici estremi.

Il rischio idraulico, anche se considerato ordinario, non va sottovalutato. In questo contesto, è fondamentale che tutti gli abitanti di Città di Castello seguano le direttive del Comune e della Protezione Civile, mantenendosi informati tramite i canali ufficiali e prestando attenzione alle previsioni meteo aderenti.

Le principali raccomandazioni per la cittadinanza

– Seguire le indicazioni fornite dai pannelli digitali di allerta

– Evitare di avvicinarsi troppo alle sponde del fiume

– Prestare attenzione agli aggiornamenti della protezione civile

– Adottare comportamenti prudenti in caso di temporali e venti forti

Il comune di Città di Castello è impegnato anche a sensibilizzare la popolazione su come prevenire eventuali danni legati a eventi meteorologici estremi, specialmente in relazione alla sicurezza lungo il percorso ciclopedonale. Infatti, il fiume Tevere è particolarmente sensibile alla variabilità idrologica e meteo, e un innalzamento repentino del livello dell’acqua potrebbe rendere pericoloso l’accesso alle aree circostanti.

La cittadinanza è quindi invitata a restare informata attraverso i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile, per ridurre al minimo i rischi legati a possibili innalzamenti del fiume, specialmente lungo i percorsi pedonali e ciclabili che costeggiano il corso d’acqua.

La situazione verrà costantemente monitorata dalle autorità competenti e gli aggiornamenti verranno forniti nei tempi necessari. Le informazioni dettagliate sullo stato dell’allerta e sugli eventuali sviluppi della situazione saranno rese disponibili tramite i consueti canali ufficiali.